Yabancı yatırımcı 4 hafta sonra yeniden borsada alıma döndü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, yurt dışı yerleşikler 25 Ekim haftasında hisse senedi piyasasında 242,79 milyon dolar net alım gerçekleştirdi. Bir önceki hafta 118,47 milyon dolar satış gerçekleşmişti.

Böylece yabancı yatırımcı 4 hafta sonra yeniden alıma dönmüş oldu.

TCMB'nin haftalık istatistiklerinden derlenen verilere göre, yabancı yatırımcılar aynı dönemde Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) piyasasında da 486,55 milyon dolarlık net alım yaptı. Önceki hafta bu kalemde 441,83 milyon dolar satış gerçekleşmişti.

Rezerv tarafında gerileme

Rezerv tarafında ise gerileme dikkat çekti. TCMB'nin brüt rezervleri 183,60 milyar dolara, döviz rezervleri 80,38 milyar dolara, altın rezervleri ise 103,22 milyar dolara düştü. Buna karşın, net döviz rezervleri bir önceki haftadaki 67,77 milyar dolardan 69,30 milyar dolara yükseldi.