Yabancı yatırımcı hissede alım yaptı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik yatırımcılar 27 Haziran haftasında piyasa fiyatı ve kur değişimlerinden arındırılmış verilere göre net 247,7 milyon dolarlık hisse senedi alımı gerçekleştirdi.

Aynı dönemde devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) tarafında ise kesin alım işlemlerinde 305,1 milyon dolarlık net satış yapıldı. DİBS (Ters Repo) işlemlerinde net satış 112,7 milyon dolar olurken, DİBS (Teminat) alımları net 799,7 milyon dolar olarak kaydedildi. DİBS (Ödünç) işlemi ise bu hafta içinde gerçekleşmedi. Genel yönetim dışındaki sektörlerin ihraçlarına yönelik net alım tutarı ise 110,5 milyon dolar oldu.

Stok verileri açıklandı

27 Haziran itibarıyla yabancı yatırımcıların Türkiye'deki hisse senedi stok değeri 28 milyar 637,9 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. DİBS (Kesin Alım) stokları 11 milyar 895,3 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 561,7 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları ise 3 milyar 724,7 milyon dolar olarak açıklandı. Genel yönetim dışındaki sektör ihraçlarında stok büyüklüğü ise 777,6 milyon dolar düzeyinde oluştu.