Yabancı yatırımcı hissede alım yaptı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, yurt dışında yerleşik yatırımcılar 19 Eylül ile biten haftada piyasa fiyatı ve kur etkisinden arındırılmış olarak 407,6 milyon dolarlık net hisse alımı yaptı.

Aynı dönemde devlet iç borçlanma senetlerinde DİBS kesin alımlar 178 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Buna karşılık, yabancı yatırımcıların DİBS Ters Repo satımları 1,6 milyon dolar, DİBS Teminat satımları ise 387,8 milyon dolar oldu. DİBS Ödünç işlemi yapılmazken, genel yönetim dışındaki sektör ihraç satımları 0,5 milyon dolar olarak kaydedildi.

Stoklar

Verilere göre, yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi stokları 33 milyar 736,8 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. DİBS stokları ise 15 milyar 160,6 milyon dolar (kesin alım), 1 milyar 387 milyon dolar (ters repo) ve 2 milyar 474,6 milyon dolar (teminat) seviyelerinde oldu. Genel yönetim dışındaki sektör ihraç stokları ise 664,7 milyon dolar olarak açıklandı.