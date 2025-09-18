Yabancı yatırımcı hissede satış yaptı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, yurt dışında yerleşik yatırımcılar 12 Eylül haftasında 164,9 milyon dolarlık net hisse satışı gerçekleştirdi.

Aynı dönemde devlet iç borçlanma senetlerinde (DİBS) kesin alım yoluyla 587,9 milyon dolarlık net giriş oldu. Yurt dışı yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) satışı 7,8 milyon dolar, DİBS (Teminat) satışı ise 664,7 milyon dolar olarak kaydedildi.

Stoklarda durum

Stok verilerine bakıldığında, yabancıların hisse senedi portföyü 30 milyar 963,2 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. DİBS stokları kesin alımda 15 milyar 75 milyon dolar, ters repoda 1 milyar 381,9 milyon dolar, teminatta 3 milyar 142,8 milyon dolar oldu. Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları ise 665,5 milyon dolar olarak açıklandı.