Yabancı yatırımcıdan 2,5 milyar dolarlık hisse ve tahvil satışı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık menkul kıymet istatistiklerini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, 4 Nisan haftasında yabancılar 445 milyon dolarlık hisse, 2 milyar 19 milyon dolarlık da Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satışı gerçekleştirdi. Toplam satış 2 milyar 464 milyon doları buldu.

Böylece yabancı yatırımcılar 3 haftada üst üste toplam 1 milyar 540 milyon dolarlık hisse ve 4 milyar 847 milyon dolarlık devlet tahvili sattı.

Yabancıların hisse senedi stoku 29,2 milyar dolardan 28,5 milyar dolara gerilerken, tahvil stoku 15,8 milyar dolardan 14 milyar dolara indi.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 4,5 milyar dolar arttı

Bir önceki hafta 185 milyar 259,8 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı ise 4 Nisan ile sona eren haftada 189 milyar 799,34 milyon dolar oldu.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 186,88 milyon dolar artarak 115 milyar 210,84 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 3 milyar 352,66 milyon dolar artarak 74 milyar 588,50 milyon dolara çıktı.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 3 milyar 306,58 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 502,84 milyon dolar artarken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 2 milyar 803,74 milyon dolar yükseliş gösterdi.