Yabancı yatırımcıdan borsada 329 milyon dolarlık alım

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Yurt dışında yerleşik yatırımcılar geçen hafta Türk hisse senetlerinde alım tarafında yer alırken, borçlanma araçlarında satış gerçekleştirdi. Yabancı yatırımcıların haftalık hisse alımı 329 milyon dolar olarak kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ni açıkladı.

Verilere göre, yurt dışında yerleşik kişiler geçen hafta 329 milyon dolarlık hisse senedi alımı yaptı. Aynı dönemde yabancı yatırımcılar 86,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ile 116,8 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST) sattı.

Hisse senedi stoku 43,3 milyar dolara yaklaştı

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, 28 Ağustos haftasında 43 milyar 109,4 milyon dolardan 43 milyar 263,9 milyon dolara yükseldi.

DİBS stoku yükseldi, ÖST geriledi

Aynı haftada yabancı yatırımcıların DİBS stoku 17 milyar 788,7 milyon dolardan 17 milyar 834,2 milyon dolara çıktı.

Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları stoku ise 4 milyar 632,8 milyon dolardan 4 milyar 498,6 milyon dolara geriledi.