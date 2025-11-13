Yabancı yatırımcıdan hisse ve tahvil alımı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

Verilere göre yabancılar, geçen hafta 35,7 milyon dolarlık hisse senedi ve 311,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alımı gerçekleştirdi. Aynı dönemde 5,6 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı ise satıldı.

Yabancı yatırımcıların hisse senedi stoku 31 Ekim haftasında 32 milyar 282,5 milyon dolar seviyesindeyken, 7 Kasım haftasında 32 milyar 363,9 milyon dolara yükseldi. DİBS stokları da 15 milyar 570,2 milyon dolardan 15 milyar 852,2 milyon dolara çıkarken, ÖST stokları 524 milyon dolardan 516,2 milyon dolara geriledi.