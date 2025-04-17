Yabancı yatırımcıdan tahvilde tarihi satış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 11 Nisan haftasına ait menkul kıymet istatistiklerini yayımladı.

Verilere göre, yabancı yatırımcılar söz konusu haftada 293,2 milyon dolarlık hisse senedi, 2,8 milyar dolarlık ise devlet iç borçlanma senedi (DİBS) satarak toplamda 3 milyar 97 milyon dolarlık çıkış gerçekleştirdi.

Tüm zamanların rekoru

Özellikle tahvil piyasasındaki 2,8 milyar dolarlık satış tutarı, tüm zamanların en yüksek haftalık çıkışı olarak kayıtlara geçti.

Bir önceki hafta da yabancı yatırımcılar 445 milyon dolarlık hisse senedi, 2 milyar 19 milyon dolarlık tahvil satışı yapmıştı.