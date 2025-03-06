Yabancı yatırımcılar 3 hafta sonra hisse satışına döndü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 28 Şubat haftasına ilişkin menkul kıymet istatistiklerini yayımladı. Verilere göre, yabancı yatırımcılar söz konusu haftada 107,7 milyon dolarlık hisse senedi satışı gerçekleştirdi. Böylece, üç haftalık alım sürecinin ardından yeniden satış tarafına geçti. Önceki haftalarda 21 Şubat’ta 73,8 milyon dolar, 14 Şubat’ta ise 108,4 milyon dolarlık hisse alımı yapılmıştı.

Miktar azalsa da alımlara devam edildi

Öte yandan, tahvil piyasasında yabancılar alımlarına devam etti ancak miktarı azalttı. Geçen hafta 53,5 milyon dolarlık tahvil alımı gerçekleştirilirken, bu rakam önceki hafta 179,8 milyon dolar, 14 Şubat haftasında ise 1,85 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Son verilere göre, yabancıların hisse senedi stoku 32,1 milyar dolardan 31,9 milyar dolara gerilerken, tahvil stoku ise 19,5 milyar dolardan 19,7 milyar dolara yükseldi.