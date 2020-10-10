Yabancı yatırımcılar alışa geçti

10 Ekim 2020

Yurt dışında yerleşik kişiler geçen hafta yaklaşık son üç yılın en güçlü hisse senedi ve Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alımını yaparken, analistler, söz konusu varlıklara gösterilen talepte ekonomi yönetiminin attığı normalleşme adımlarının önemi rol oynadığını ifade ediyor.

Yabancıların geçen hafta yaptığı hisse senedi alımları 17 Ocak 2020 haftasından, DİBS alımları da 2 Şubat 2018 haftasından bu yana en güçlü performans olarak kayıtlara geçti. Toplamda yaşanan 610,1 milyon dolarlık alım ise 26 Ocak 2018 haftasından bu yana en çok fon girişinin yaşandığı haftaya işaret etti.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 25 Eylül itibarıyla 20 milyar 770,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 20 milyar 980,6 milyon dolara yükselirken, DİBS stoku ise 5 milyar 365 milyon dolardan 5 milyar 916,9 milyon dolara çıktı.

Bununla birlikte yabancılar yılbaşından bu yana 5 milyar 580 milyon dolarlık hisse senedi, 7 milyar 221 milyon dolarlık DİBS satarken, yıl başından bu yana bu varlıklarda yaşanan fon çıkışı 12 milyar 801 milyon dolar oldu.

Yabancıların gerçekleştirdiği alımlar dönüş sinyali olabilir

Deniz Yatırım Strateji Bölüm Müdürü Orkun Gödek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye’de son iki hafta içerisinde TCMB ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) gelen haber akışının, bilhassa da BDDK nezdindeki başlıkların yabancı yatırımcı nezdinde karşılık bulduğunu görmek mutluluk verici" değerlendirmesinde bulundu.

Geçen haftaki alımların algı açısından da sinyal etkisi taşıdığını belirten Gödek, 2020’de DİBS'lerde yaşanan yaklaşık 14 milyar dolarlık portföy çıkışıyla DİBS içerisindeki yabancı payının yüzde 3’lere dek gerilediğini ancak, son gelen verilerde ise repo dahil işlemlerin 479 milyon dolar net alıma işaret ettiğini söyledi.

Gödek, yabancıların DİBS içerisindeki payının böylece 40 baz puan artışla yüzde 3,7’ye yükseldiğine dikkati çekerken, bu gelişmede çeyrek sonu işlemlerinin ve pozisyon ayarlama isteğinin etkisinin olabileceği uyarısında da bulundu.

Tüm çıkışların sona erdiğini ve bundan sonraki sürecin pozitif seyredeceğini söylemek için henüz erken olduğunu dile getiren Gödek, "Ancak, Hazine’nin şubattan bu yana çıktığı ilk yurt dışı borçlanma ile birlikte değerlendirildiğinde atılan adımların karşılık bulduğu düşüncesinin teyit edildiğini en azından şu an için söylemek yanlış olmayabilir. Buradan sonra sürecin benzer şekildeki adımlarla gelişmesi portföy akımlarının da eğilimi açısından belirleyici olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA