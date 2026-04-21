Yabancı yatırımcılardan Borsa İstanbul'da güçlü alım: İlk çeyrekte 2,25 milyar dolarlık giriş

Yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul'da alıma devam ederken, yılın ilk çeyreğinde toplam net alımlar 2 milyar 252,5 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Mart ayında yabancıların en fazla alım yaptığı hisse Tüpraş, en çok net sattığı hisse ise Akbank oldu.

Matriks Haber’in Borsa İstanbul'a dayandırdığı verilere göre, yabancı yatırımcılar mart ayında 40,09 milyar dolar alım, 40,71 milyar dolar satım gerçekleştirdi. Toplam işlem hacmi 80,80 milyar dolar olan işlemlerde net 623,3 milyon dolar satış görüldü.

İlk çeyrekte 2,25 milyar dolarlık net giriş

Ocak ayında yabancı yatırımcılar 1 milyar 991,8 milyon dolar, şubat ayında ise 884,0 milyon dolar net alım gerçekleştirmişti. Mart ayında yabancılar satışa dönmüş ve 623,3 milyon dolarlık net çıkış yaşanmıştı.

Böylece yılın ilk üç ayında toplam net girişler de toplam 2,25 milyar dolara ulaştı.

Mart ayında yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul'da en çok alım yaptığı hisseler enerji, savunma ve sanayi tarafında yoğunlaşırken, satış tarafında bankacılık hisseleri öne çıktı.

En çok net alım yapılan ilk 10 hisse

Mart ayında yabancı yatırımcıların en fazla alım yaptığı hisse ilk 10 hisse şöyle:

-Tüpraş’ta (TUPRS) yabancı yatırımcılar 2.639,5 milyon dolar alım, 2.357,3 milyon dolar satış yaptı. Net alım 282,3 milyon dolar oldu.

-Aselsan’da (ASELS) yabancı yatırımcılar 2.462,3 milyon dolar alım, 2.313,4 milyon dolar satış yaptı. Net alım 148,9 milyon dolar oldu.

-Destek Finans Faktoring’te (DSTKF) yabancı yatırımcılar 436,9 milyon dolar alım, 353,9 milyon dolar satış yaptı. Net alım 82,9 milyon dolar oldu.

-Astor Enerji’de (ASTOR) yabancı yatırımcılar 1.028,0 milyon dolar alım, 962,1 milyon dolar satış yaptı. Net alım 65,9 milyon dolar oldu.

-Tera Yatırım’da (TERA) yabancı yatırımcılar 415,7 milyon dolar alım, 357,8 milyon dolar satış yaptı. Net alım 57,9 milyon dolar oldu.

-BİM’de (BIMAS) yabancı yatırımcılar 782,4 milyon dolar alım, 747,0 milyon dolar satış yaptı. Net alım 35,4 milyon dolar oldu.

-Koç Holding’de (KCHOL) yabancı yatırımcılar 1.186,6 milyon dolar alım, 1.159,7 milyon dolar satış yaptı. Net alım 26,9 milyon dolar oldu.

-Petkim’de (PETKM) yabancı yatırımcılar 478,0 milyon dolar alım, 456,0 milyon dolar satış yaptı. Net alım 22,0 milyon dolar oldu.

-Efor’da (EFOR) yabancı yatırımcılar 90,7 milyon dolar alım, 69,5 milyon dolar satış yaptı. Net alım 21,2 milyon dolar oldu.

-TAV Havalimanları’nda (TAVHL) yabancı yatırımcılar 185,2 milyon dolar alım, 165,6 milyon dolar satış yaptı. Net alım 19,7 milyon dolar oldu.

En çok net satım yapılan ilk 10 hisse

-Akbank’ta (AKBNK) yabancı yatırımcılar 1.671,6 milyon dolar alım, 1.906,5 milyon dolar satış yaptı. Net satış 234,9 milyon dolar oldu.

-Yapı Kredi’de (YKBNK) yabancı yatırımcılar 1.036,8 milyon dolar alım, 1.225,2 milyon dolar satış yaptı. Net satış 188,4 milyon dolar oldu.

-Garanti BBVA’da (GARAN) yabancı yatırımcılar 675,2 milyon dolar alım, 844,5 milyon dolar satış yaptı. Net satış 169,3 milyon dolar oldu.

-İş Bankası’nda (ISCTR) yabancı yatırımcılar 1.371,8 milyon dolar alım, 1.468,8 milyon dolar satış yaptı. Net satış 96,9 milyon dolar oldu.

-Ereğli Demir Çelik’te (EREGL) yabancı yatırımcılar 581,4 milyon dolar alım, 677,9 milyon dolar satış yaptı. Net satış 96,5 milyon dolar oldu.

-Katılımevim’de (KTLEV) yabancı yatırımcılar 740,8 milyon dolar alım, 810,8 milyon dolar satış yaptı. Net satış 70,0 milyon dolar oldu.

-Turk Altın’da (TRALT) yabancı yatırımcılar 715,3 milyon dolar alım, 782,2 milyon dolar satış yaptı. Net satış 66,9 milyon dolar oldu.

-Sabancı Holding’de (SAHOL) yabancı yatırımcılar 625,6 milyon dolar alım, 665,4 milyon dolar satış yaptı. Net satış 39,8 milyon dolar oldu.

-Halkbank’ta (HALKB) yabancı yatırımcılar 399,1 milyon dolar alım, 435,2 milyon dolar satış yaptı. Net satış 36,1 milyon dolar oldu.

-Tofaş’ta (TOASO) yabancı yatırımcılar 210,3 milyon dolar alım, 241,3 milyon dolar satış yaptı. Net satış 31,1 milyon dolar oldu.