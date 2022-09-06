Yabancı yatırımcıların portföyü ağustosta 100.5 milyar TL arttı

Şebnem TURHAN

Son yıllarda kesintisiz Türkiye hisse senedi piyasasından çıkış yapan yabancı yatırımcı için ağustos ayı farklı geçti. Özellikle yabancı yatırımcıların çoğunlukla tercih ettiği bankacılık endeksinde de kendini gösteren yabancı yatırımcı Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre ağustosta portföy büyüklüğünü 496 milyar 295 milyon liraya çıkardı. TL bazında rekor seviyeye işaret eden bu rakam temmuza göre ise 100.5 milyon liralık artış ortaya koyuyor. Bankacılık endeksi de ağustosta aylık yüzde 50’nin üzerinde prim yaptı. Dün de bankacılık endeksindeki yükseliş sürdü.

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre yabancı yatırımcıların ağustosta portföy değeri 496 milyar 295 milyon TL'ye yükseldi, temmuzda bu rakam 395 milyar 775 milyon lira seviyesindeydi. Yabancı yatırımcı sayısı ise temmuzdaki 13 bin 625'ten ağustosta 13 bin 887'ye çıktı. Ancak ağustosun son haftası ise yabancı yatırımcı 3 haftanın ardından hisse sattı. Yabancı yatırımcıların 29 Temmuz haftasından bu yana kesintisiz hisse senedi alımı 26 Ağustos itibariyle kesintiye uğradı. Merkez Bankası verilerine göre yabancı yatırımcılar 26 Ağustos haftasında 32 milyon dolarlık hisse senedi satışı, 5,9 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi satışı ile 1.8 milyon dolarlık şirket borçlanma senedi satışı gerçekleştirdi. Böylece yabancı yatırımcıların hisse senedindeki 3 haftalık alımı da sona erdi. Yabancının satıcı olduğu hafta Borsa İstanbul BİST100 endeksi haftalık yüzde 4,17 değer kazandı, 2 yıllık gösterge tahvil faizi ise 296 baz puan geriledi.

Yılbaşından bu yana çıkış 2.8 milyar dolar

Buna göre yılbaşından beri yabancı yatırımcılar toplam 2 milyar 886,4 milyon dolarlık hisse senedi, 1 milyar 897,5 milyon dolarlık DİBS ve 7.8 milyon dolar ŞBS satışı yaptı. Yabancı yatırımcılar 2022 yılında toplamda 4 milyar 791,7 milyon dolarlık menkul kıymet satışı gerçekleştirdi.

Son 1 yılda ise yabancı yatırımcılar 2 milyar 955,8 milyon dolarlık hisse senedi, 2 milyar 731,9 milyon dolarlık DİBS ve 9 milyon dolar ŞBS satışı ile aparak menkul kıymet piyasasından 5 milyar 696,7 milyon dolar çıkış yaptı.

Hisse senedi piyasasında yabancıların payı 26 Ağustos itibariyle yüzde 35,1 iken 2 Eylül itibariyle bu oran yüzde 33,81’e geriledi. Bu oran 2021 yılı kapanışında yüzde 40,6 olan 1 sene öncesinde ise yüzde 42,4 seviyesinde bulunuyordu.

MKK Kâr Endeksi, 2. çeyrekte yıllık bazda %197 yükseldi

Merkezi Kayıt Kuruluşunca (MKK), Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlere ilişkin hesaplanan 2. çeyrek MKK Kâr ve MKK Ciro Endeksleri ile Dönemsel Finansal Oranlar ve 2016-2022 Ortalama Finansal Oranlar verilerini yayımladı. MKK'den yapılan açıklamaya göre, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladıkları finansal veriler kullanılarak hesaplanan endeksler, her çeyrek dönem için son bir yıllık karların/ hasılatların toplamı esas alınarak, nominal bazda hesaplanıyor. Bu kapsamda 2. çeyrekte MKK Kâr Endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 41,69, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 196,72 artış kaydetti. MKK Ciro Endeksi de 2. çeyrek itibarıyla bir önceki çeyreğe göre yüzde 29,26, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 113,39 yükseldi.