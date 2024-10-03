Yabancı yatırımcısının borsadaki pozisyonu azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayınlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişilerin 20 Eylül itibarıyla 34 milyar 892,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 27 Eylül'de 34 milyar 50,2 milyon dolara geriledi.

Yabancıların borsadaki stoğu 13 Eylül haftasında 33.6 milyar dolar, 6 Eylül haftasında 35.2 milyar dolar, 29 Ağustos haftasında 34.7 milyard dolar seviyesindeydi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 16 milyar 200,1 milyon dolardan 15 milyar 968,3 milyon dolara, ÖST stokları 293,4 milyon dolardan 280,7 milyon dolara düştü.