Yabancı yatırımlar 'ilaç' olacak!
Dev ilaç firmaları Türkiye’yi üretim üssü yapıyor. Özellikle pahalı olan ilaçların üretimiyle hem 6 milyar liralık döviz çıkışı azalacak hem de fiyatlar düşecek. Aysel Yücel'in haberi..
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