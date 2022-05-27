Yabancı yatırımlarda gayrimenkul ağırlığını koruyor

Mehmet KAYA

Türkiye’nin son dönemde yabancı doğrudan yatırım gelirleri içinde istikrarlı olarak en önemli paya sahip unsur haline gelen gayrimenkul alımlarının ağırlığı artmaya devam ediyor. Son bir yıldır yıllıklandırılmış verilerde 5 milyar doların üzerinde seyreden yabancıların gayrimenkul yatırımları Mart 2022 itibariyle 5 milyar 665 milyon dolar oldu. Ocak-Mart döneminde de 1 milyar 131 milyon dolar gayrimenkul geliri kaydedildi. Ocak-Mart döneminde, bütün kalemlerden toplam yabancı sermaye girişi 2 milyar dolar düzeyindeydi.

Türkiye’de son yıllarda dalgalı bir seyir izleyen ve genel olarak önceki dönemlere göre düşük seyreden yabancı doğrudan yatırımlar içinde ağırlıklı oranı gayrimenkul yatırımları oluşturuyor. Diğer yandan, son yıllarda sermaye yatırımlarında düşüklük göze çarparken, gayrimenkul yatırımlarının tutar olarak artma ve dolayısıyla da yabancı sermaye yatırımları içindeki ağırlığının arttığı gözleniyor.

Martta yıllıklandırılmış veri yüzde 77,9 oldu

Merkez Bankası verilerine göre, gayrimenkul, sermaye ve diğer yatırımlardan gelen girişten, tasfiyelerin düşülmesiyel oluşan net doğrudan yatırım girişi 2006’da 20 milyar dolara kadar çıktı. Söz konusu yılda net doğrudan yatırım girişinin içinde gayrimenkulün payı yüzde 14,5 seviyesindeydi. Aynı oran 2021 sonunda yüzde 40’a, 2022 Mart itibariyle yıllıklandırılmış veride ise 41’e kadar çıktı. Doğrudan sermaye yatırımından, tasfiyelerin çıkarılmasıyla oluşan net sermaye yatırımlarında da benzer bir manzara göze çarpıyor. Net sermaye yatırımı 2006’de 16 milyar 982 milyon dolar seviyesindeyken, bunun içinde gayrimenkulün payı yüzde 17,21 düzeyindeydi. 2021 sonunda bu oran yüzde 76,5’a ve 2022 Mart ayında yıllıklandırılmış veride yüzde 77,9’a çıktı.