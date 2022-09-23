Yabancı ziyaretçi ilk 8 ayda 29.3 milyon

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yılın ilk sekiz ayında bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 108.5 artışla 29.3 milyona ulaştı.

Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Ağustos'ta bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 58.3 artışla 6.3 milyon kişi oldu.

Yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki veri olan Temmuz'da pandemi öncesi seviyeyi geride bırakmıştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Haziran'da yılsonu hedeflerini yukarı revize ederek turist hedefini 47 milyona, turizm geliri hedefini de 37 milyar dolara yükseltti.

Sektör yetkililerine göre, mevcut veriler ve önümüzdeki döneme ilişkin rezervasyonlar kısa süre önce yukarı güncellenen hedeflerin ulaşılabilir olduğunu gösteriyor. Sektör, sezonun bu yıl Kasım ayına kadar uzamasını da bekliyor.

Ağustos ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya yüzde 13.6 pay ile birinci, Rusya yüzde 12.8 ile ikinci, İngiltere yüzde 8.7 pay ile üçüncü sırada yer aldı. İngiltere'yi Bulgaristan ve İran izledi.

İlk sekiz aylık dönemde ise 3.85 milyon kişi ve yüzde 13.13 pay ile Almanya ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 3 milyon kişi ve yüzde 10.2 pay ile Rusya, üçüncü sırada ise 2.4 milyon kişi ve yüzde 8.1 pay ile ile İngiltere yer aldı.