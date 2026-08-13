Yabancıdan tahvile güçlü giriş

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri'ni açıkladı.

Verilere göre, yurt dışında yerleşik yatırımcılar geçen hafta 1,5 milyon dolarlık hisse senedi, 545,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 210 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST) satın aldı.

Yabancıların hisse senedi stoku 7 Ağustos haftasında 39,6 milyar dolardan 40,8 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde DİBS stoku 17,9 milyar dolardan 18,5 milyar dolara, ÖST stoku ise 3,88 milyar dolardan 4,07 milyar dolara çıktı.