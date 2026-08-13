Yabancıdan tahvile güçlü giriş
Yabancı yatırımcıların Türk varlıklarına ilgisi geçen hafta da devam etti. Yurt dışında yerleşik yatırımcılar 545,8 milyon dolarlık DİBS, 210 milyon dolarlık ÖST ve 1,5 milyon dolarlık hisse senedi alımı gerçekleştirdi. Böylece üç kalemde toplam net alım 757,3 milyon dolara ulaştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri'ni açıkladı.
Verilere göre, yurt dışında yerleşik yatırımcılar geçen hafta 1,5 milyon dolarlık hisse senedi, 545,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 210 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST) satın aldı.
Yabancıların hisse senedi stoku 7 Ağustos haftasında 39,6 milyar dolardan 40,8 milyar dolara yükseldi.
Aynı dönemde DİBS stoku 17,9 milyar dolardan 18,5 milyar dolara, ÖST stoku ise 3,88 milyar dolardan 4,07 milyar dolara çıktı.