Yabancılar hisse ve DİBS sattı, yurtiçinde dövize talep arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 22 Temmuz – 5 Eylül haftasına ilişkin yabancı yatırımcı işlemleri ve döviz mevduatı verilerini açıkladı.

Yurt dışı yerleşikler satışa geçti

Verilere göre, yurt dışında yerleşik kişiler söz konusu haftada 523,2 milyon dolar net hisse satışı yaptı.

* Devlet iç borçlanma senetlerinde (DİBS Kesin Alım) 785,1 milyon dolar net satış gerçekleşti.

* DİBS (Ters Repo) satımları 29,9 milyon dolar, DİBS (Teminat) satımları ise 1 milyar 128,2 milyon dolar oldu.

* Genel yönetim dışındaki sektör ihraçlarında 7 milyon dolar net satış kaydedildi.

Hafta itibarıyla yabancıların hisse senedi stokları 32 milyar 426,1 milyon dolar, DİBS (Kesin Alım) stokları 14 milyar 483,9 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 385,9 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 3 milyar 795,8 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatında artış

Aynı dönemde yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 5 milyar 438,84 milyon dolar artarak 198 milyar 84,41 milyon dolara çıktı.

* Gerçek kişilerin döviz mevduatı 3 milyar 249,27 milyon dolar artışla 122 milyar 611,87 milyon dolara yükseldi.

* Tüzel kişilerin döviz mevduatı 2 milyar 189,85 milyon dolar artarak 76 milyar 172,54 milyon dolara ulaştı.

Parite etkisinden arındırılmış verilere göre ise toplam yabancı para mevduatı 2 milyar 833,67 milyon dolar arttı. Gerçek kişilerin döviz mevduatında 940,57 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatında ise 1 milyar 893,10 milyon dolar artış kaydedildi.