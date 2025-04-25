Yabancılar hissede alıcı, DİBS ve ÖST’te satıcı oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 18 Nisan haftasına ilişkin "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" raporunu yayımladı. Verilere göre, yurt dışında yerleşik yatırımcılar söz konusu haftada 269,1 milyon dolarlık hisse senedi alımı gerçekleştirirken, diğer menkul kıymetlerde satış ağırlıklı bir eğilim sergiledi.

TCMB verilerine göre, yabancı yatırımcılar aynı hafta içinde 970 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 8,4 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı satarak bu alanlarda pozisyon azalttı.

Böylece yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, 11 Nisan itibarıyla 28 milyar 39,5 milyon dolar seviyesindeyken, 18 Nisan haftasında 28 milyar 152,2 milyon dolara çıktı. Bu artış, yabancı ilgisinin hisse tarafında güçlü şekilde sürdüğüne işaret etti.

Öte yandan DİBS stokları, aynı dönemde 11 milyar 43,9 milyon dolardan 9 milyar 712,7 milyon dolara gerileyerek dikkat çekici bir düşüş yaşadı. ÖST stoku ise 578,3 milyon dolardan 567,3 milyon dolara indi.