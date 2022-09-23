Yabancılar, sanayi şirketleri için kıran kırana rekabet ediyor 

Hüsniye GÜNGÖR

Pragma CEO’su Değer Şahbaz 2022’nin ikinci yarısında hızlanan birleşme ve satın almalardaki yavaşlamanın yaklaşan seçim atmosferinin yabancı yatırımcılar nezdinde yarattığı durgunluk halinin etkisiyle Türkiye’de bir süre daha devam edeceğini söyledi. Ancak, ihracat yapan iyi durumdaki sanayi şirketlerine istikrarlı bir yabancı ilgisinin olduğuna dikkat çeken Şahbaz “Son yaptığımız bir işlemde imza öncesine kadar ilk kez kıran kırana kapışan iki Avrupalı şirkete şahit olduk. Özellikle stratejik yatırımcılar Türkiye’deki şirketlere yatırım yaparak hem büyük bir pazardan pay almayı, hem de Türkiye’nin ispat etmiş olduğu üretim üssü karakterinden faydalanmayı hedefliyor” dedi.

Bir grup basın mensubuyla Pazartesi günü öğle yemeğinde bir araya gelen Pragma yöneticileri Türkiye’ye devam eden yabancı ilgisi, tercih edilen şirketler ve özellikleri hakkında bilgi verdi. 2021’de yabancı yatırımcıların 86 anlaşma ile işlem adedini yüzde 28 artırarak son beş yılın ortalamasının üzerine çıktığını söyleyen Pragma CEO’su Değer Şahbaz “2021’de global arenada şirket birleşme ve satın alma işlemleri 5.8 trilyon dolar ile rekor kırdı. Dünyada görülen bu geri dönüş Türkiye’ye de işlem hacminde artış olarak yansıdı ve 2021’de Türkiye’de birleşme ve satın almalarda 390 adet işlemle rekor kırılırken, toplam işlem hacmi yüzde 12 artarak 10.1 milyar dolara ulaştı” diye konuştu.

YAVAŞLAMA 2023’TE DE DEVAM EDECEK

Şirket birleşme ve satın almaları açısından 2022’de iki farklı resmin ortaya çıktığına dikkat çeken Şahbaz 2022’nin ilk yarısında global satın alma ve birleşmelerin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 azalarak 2.2 trilyon dolara gerilediği bilgisini verdi. Şahbaz “Yılın ilk yarısında özellikle ihracatçı şirketlerde dünyada artan endüstriyel talebin sürüklediği bir üretim artışı gerçekleşti. Aynı zamanda dünyada yükselişte olan teknoloji şirketi fonlamaları sayesinde Türkiye’de gerek ihracata yönelik endüstriyel şirketlerde gerekse teknoloji işlemlerinde ciddi yatırımlar, şirket birleşmeleri ve satın almalar gördük” dedi.

Şahbaz’a göre, artan enerji ve emtia fiyatları, Türkiye ve yurtdışında daralan fonlama ve dünyada teknoloji sektöründe gerçekleşen yeniden fiyatlamalar nedeniyle yılın ikinci yarısı daha zorlu geçiyor. Birleşme ve satın alma işlemlerindeki bu seyrin globalde 2023’te devam edeceğini söyleyen Şahbaz “Birleşme ve satın almalardaki yavaşlama yaklaşan seçim atmosferinin yabancı yatırımcılar nezdinde yarattığı durgunluk halinin etkisiyle Türkiye de bir süre daha devam edecek” dedi.

REKABET DEĞERLEMELERİ ARTIRACAK

Şahbaz şöyle devam etti: “Ancak, global yavaşlama ve ticaret savaşlarına rağmen, özellikle stratejik yatırımcılar Türkiye’deki şirketlere yatırım yaparak hem büyük bir pazardan pay almayı, hem de Türkiye’nin ispat etmiş olduğu üretim üssü karakterinden faydalanmayı hedefliyor. Ayrıca Türkiye’nin uluslararası alanda kendini ispat ettiği teknoloji yaratan üs olma özelliği geçtiğimiz dönemde pek çok teknoloji yatırımcısının Türkiye’ye yatırım yapmasına sebep oldu. Önümüzdeki dönemlerde stratejik yatırımcılar, özel sermaye (PE) ve özel amaçlı satın alma şirketleri (SPAC'ler) arasındaki yoğun rekabetin öncülüğünde değerlemelerin yüksek seyretmesi bekleniyor.”

40 milyon Euro’luk sanayi, 20 milyon Euro’luk teknoloji fonu kuracak

Türkiye’nin en fazla şirket satın alma işlemi yapan finansal şirketleri arasında yer alan Pragma, 20’inci yılını kutladığı 2022 itibariyle toplam 7.5 milyar dolar değerinde 107 işlem gerçekleştirdi. Son beş yılda 34 işlem ve 2.3 milyar dolar işlem gerçekleştiren şirketin Türkiye’deki liderliğini koruduğunu belirten Pragma CEO’su Değer Şahbaz, kendi bilançolarından yaptıkları yatırımların da devam ettiğini söyledi. Teknolojiyi öncelikli yatırım alanı olarak belirleyen Pragma 2021’de siber güvenlik firması Binalyze, biyoteknoloji firması Enbiosis ve davetlere uygun elbise ve aksesuar kiralama şirketi Davet Çok Elbisem Yok (DCEY) gibi şirketlere yatırım yaptı. İhracata yönelik sanayi şirketlerine de yatırım yapan Pragma 2015’te yüzde 85’ini satın aldığı Hisar Çelik için Avustralya’da satış ofisi açtı. 40 milyon Euro’nun üzerine çıkan cironun yüzde 50’sinin Avustralya’dan geldiğini belirten Şahbaz, “RSM Holding ile beraber ortak olduğumuz Betapak ve Bimed ile birlikte üç sanayi şirketine yaptığımız yatırımın toplamı 120 milyon Euro’ya ulaştı. Bu alanda kazandığımız tecrübeyi, kurumsal ve büyük bireysel yatırımcılar ile birlikte hareket edeceğimiz yeni yatırım fonları oluşturmada kullanacağız. 40 milyon Euro’luk sanayi, 20 milyon Euro’luk teknoloji fonu kurmayı hedefliyoruz” diye konuştu.