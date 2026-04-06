Yabancılar Türk dental sektörünü takibe aldı: Dişe dokunur yatırım çekecek

Türk dental sektörü yaban­cı yatırımcının radarında. Sektörün çabaları sayesin­de artan yerlilik oranı, hekimlerin teknoloji kullanımı ve yetkinliğinin Türkiye’yi dental sektöründe cazi­be merkezi haline getirdiğini anla­tan Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) Baş­kanı Erkan Uçar, “Ülkemiz dental sektörüne yurt dışından yatırım ya­pan firmalar olmaya başladı. Gü­ney Kore’den yatırım var, Çinliler görüşüyor, Avrupa’dan fonlar var. Dental dünyada 50 milyar dolarlık hacme sahip Türkiye’de iç pazar 1 milyar dolar. On yıl evvel 100 mil­yon dolardı. Gelecek 10 yılda dental alanda üretim ve mevcut satın al­ma olarak 150-200 milyon dolarlık bir dış yatırım bekleyebiliriz. Bun­ların bir doğrudan kendi tesisleri kurma şeklinde, bir kısmı mevcut firmalara sessiz yatırımcı olarak fonların gelmesi şeklinde, bir kısmı da doğrudan firma satın alma yo­luyla olacak. Gelip borsaya açmak üzere yatırımlar var. Bazı yerli gi­rişim sermaye fonlarının da ilgisi var” bilgilerini paylaştı.

Dubai’deki yabancı İstanbul’a kayabilir

15-18 Nisan tarihlerin­de İstanbul Fuar Merkezi’n­de DİŞSİAD’ın organizasyo­nu ile düzenlenecek IDEX İstanbul Ulus­lararası Dental Fu­ar ve Konferansı öncesi bir basın sohbet toplantı­sı düzenleyen Uçar, İran’a yöne­lik ABD ve İsrail saldırıları ile baş­layarak Körfez’e yayılan savaşın etkisine ilişkin şu bilgileri verdi: “Bizim IDEX Fuarımız zaten Dubai’deki fuarın önü­ne geçmişti. Sektörde birçok katılımcı ve mi­safir uzun yıllar Duba­i’ye gitmeyebiliriz gö­rüşünde. Bunun bizdeki katılıma etkisi kısmen olumlu yönde olur zam za­ten bize gelen oraya da gi­diyordu. Bu tabi ziyaretçi olarak böyle. Ama katılımcı firmalar açı­sından bakarsanız yabancı katı­lımcı anlamında bizim fuarımızda üçte bir oranında artış var. Önü­müzdeki yıldan itibaren büyük ka­tılımcı firmaların daha da İstan­bul’a yönelmesini bekliyoruz. Bu sadece yüzde 33 olan yabancı ka­tılımcı sayısının yüzde 50’leri bul­masını bekleriz. IDEX İstanbul dental sektörü açısından dünyada gezilmesi gereken ilk 10 etkinlik içinde 4. olarak gösteriliyor.”

Uçar’a, 500 civarında katılımcı firmanın yer alacağı fuara ilişkin savaş nedeniyle ziyaretçi gelişinde bir düşüş bekleyip beklemedikle­rini sorduğumuzda, “İranlı firma­lar ziyaretçi olarak gelecekler. Hat­ta 400’den fazla ziyaretçi bekliyo­ruz. Bu kayıtların çoğu da 1 Mart’ta sonra yapıldı. Onlar için hayat de­vam ediyor. Biz de epey şaşırdık. Körfez’den kendi özel uçakları ile gelecek olanlar var. Ürdün’de bir meslektaşımız ile telefonda görü­şürken arkadan alarm sesleri geli­yordu. Onlar da bir şekilde hayat­larını devam ettiriyorlar ve fuara gelmek istediklerini belirtiyorlar. Bu sene Kuzey Afrika ülkelerinden katılımı artırmaya gayret ediyo­ruz” ifadelerini kullandı.

Ar-Ge yapacak mühendis var CNC kullanacak operatör yok

Türkiye’nin dental sektöründe hem teknoloji kullanımı hem yetkinlik hem de fiyat bakımından dünyada önde gelen ülkeler arasında yer aldığını anlatan Erkan Uçar, “Dental sağlık için en çok İngiltere’den geliyorlar. İngiltere’den uçağına binip Antalya’da dış tedavisini görüp dönen var. Sadece diş tedavisi için gelen zengin kesimler var. Son on yılda dijital diş hekimliği çok gelişti. Hekim kalitemiz çok yukarda; hem daha ekonomik hem daha iyi tedavi sunuyoruz. Kamu neden destek olmuyor dedik ve dental cihazları HAMLE programına aldırdık. Yerli dental tıbbi cihazları destek ve teşvik listesine soktuk. En önemli sorunumuz teknik personel. Ar-Ge yapacak mühendis var ama o ürünü üretecek CNC tezgahını kullanacak operatör bulamıyoruz” diye konuştu.

“İşçi çıkarmamak için tasarruf tedbiri uyguluyoruz”

Her sanayi dalını olduğu gibi dental sektörünü de savaştan ziyade enflasyon-kur makasının daha çok etkilediğini ifade eden DİŞSİAD Başkanı Uçar, “Geçen seneyi 400 milyon dolar ihracatla kapattık. Bu sene 450-500 milyon dolar olur mu derken savaş çıktı. 400’ü muhafaza etmeye çalışacağız. Ama önümüzdeki 5 yılda 1 milyar dolar hedefi koyduk. Körfez coğrafyası özelinde ise firmadan firmaya değişmekle birlikte yüzde 10-20 civarında kayıplar bekliyoruz. Ne kadar etki edeceğini zaman gösterecek. Ama dövizle enflasyon arasındaki fark üreticinin belini büktü. İstihdamı korumak, işçi çıkarmamak için firmalar olarak tasarruf tedbirleri uyguluyoruz” dedi.