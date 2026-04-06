Yabancılar Türk dental sektörünü takibe aldı: Dişe dokunur yatırım çekecek
Önümüzdeki 5 yılda sektör ihracatını 1 milyar doları taşımayı hedeflediklerini kaydeden DİŞSİAD Başkanı Erkan Uçar, “10 yıl içinde sektörde 150-200 milyon doları bulacak yabancı yatırım bekliyoruz. Bunlar doğrudan tesis kurma, firma satın alma ve fon yatırımı şeklinde olacak” dedi.
Türk dental sektörü yabancı yatırımcının radarında. Sektörün çabaları sayesinde artan yerlilik oranı, hekimlerin teknoloji kullanımı ve yetkinliğinin Türkiye’yi dental sektöründe cazibe merkezi haline getirdiğini anlatan Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) Başkanı Erkan Uçar, “Ülkemiz dental sektörüne yurt dışından yatırım yapan firmalar olmaya başladı. Güney Kore’den yatırım var, Çinliler görüşüyor, Avrupa’dan fonlar var. Dental dünyada 50 milyar dolarlık hacme sahip Türkiye’de iç pazar 1 milyar dolar. On yıl evvel 100 milyon dolardı. Gelecek 10 yılda dental alanda üretim ve mevcut satın alma olarak 150-200 milyon dolarlık bir dış yatırım bekleyebiliriz. Bunların bir doğrudan kendi tesisleri kurma şeklinde, bir kısmı mevcut firmalara sessiz yatırımcı olarak fonların gelmesi şeklinde, bir kısmı da doğrudan firma satın alma yoluyla olacak. Gelip borsaya açmak üzere yatırımlar var. Bazı yerli girişim sermaye fonlarının da ilgisi var” bilgilerini paylaştı.
Dubai’deki yabancı İstanbul’a kayabilir
15-18 Nisan tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde DİŞSİAD’ın organizasyonu ile düzenlenecek IDEX İstanbul Uluslararası Dental Fuar ve Konferansı öncesi bir basın sohbet toplantısı düzenleyen Uçar, İran’a yönelik ABD ve İsrail saldırıları ile başlayarak Körfez’e yayılan savaşın etkisine ilişkin şu bilgileri verdi: “Bizim IDEX Fuarımız zaten Dubai’deki fuarın önüne geçmişti. Sektörde birçok katılımcı ve misafir uzun yıllar Dubai’ye gitmeyebiliriz görüşünde. Bunun bizdeki katılıma etkisi kısmen olumlu yönde olur zam zaten bize gelen oraya da gidiyordu. Bu tabi ziyaretçi olarak böyle. Ama katılımcı firmalar açısından bakarsanız yabancı katılımcı anlamında bizim fuarımızda üçte bir oranında artış var. Önümüzdeki yıldan itibaren büyük katılımcı firmaların daha da İstanbul’a yönelmesini bekliyoruz. Bu sadece yüzde 33 olan yabancı katılımcı sayısının yüzde 50’leri bulmasını bekleriz. IDEX İstanbul dental sektörü açısından dünyada gezilmesi gereken ilk 10 etkinlik içinde 4. olarak gösteriliyor.”
Uçar’a, 500 civarında katılımcı firmanın yer alacağı fuara ilişkin savaş nedeniyle ziyaretçi gelişinde bir düşüş bekleyip beklemediklerini sorduğumuzda, “İranlı firmalar ziyaretçi olarak gelecekler. Hatta 400’den fazla ziyaretçi bekliyoruz. Bu kayıtların çoğu da 1 Mart’ta sonra yapıldı. Onlar için hayat devam ediyor. Biz de epey şaşırdık. Körfez’den kendi özel uçakları ile gelecek olanlar var. Ürdün’de bir meslektaşımız ile telefonda görüşürken arkadan alarm sesleri geliyordu. Onlar da bir şekilde hayatlarını devam ettiriyorlar ve fuara gelmek istediklerini belirtiyorlar. Bu sene Kuzey Afrika ülkelerinden katılımı artırmaya gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Ar-Ge yapacak mühendis var CNC kullanacak operatör yok
Türkiye’nin dental sektöründe hem teknoloji kullanımı hem yetkinlik hem de fiyat bakımından dünyada önde gelen ülkeler arasında yer aldığını anlatan Erkan Uçar, “Dental sağlık için en çok İngiltere’den geliyorlar. İngiltere’den uçağına binip Antalya’da dış tedavisini görüp dönen var. Sadece diş tedavisi için gelen zengin kesimler var. Son on yılda dijital diş hekimliği çok gelişti. Hekim kalitemiz çok yukarda; hem daha ekonomik hem daha iyi tedavi sunuyoruz. Kamu neden destek olmuyor dedik ve dental cihazları HAMLE programına aldırdık. Yerli dental tıbbi cihazları destek ve teşvik listesine soktuk. En önemli sorunumuz teknik personel. Ar-Ge yapacak mühendis var ama o ürünü üretecek CNC tezgahını kullanacak operatör bulamıyoruz” diye konuştu.
“İşçi çıkarmamak için tasarruf tedbiri uyguluyoruz”
Her sanayi dalını olduğu gibi dental sektörünü de savaştan ziyade enflasyon-kur makasının daha çok etkilediğini ifade eden DİŞSİAD Başkanı Uçar, “Geçen seneyi 400 milyon dolar ihracatla kapattık. Bu sene 450-500 milyon dolar olur mu derken savaş çıktı. 400’ü muhafaza etmeye çalışacağız. Ama önümüzdeki 5 yılda 1 milyar dolar hedefi koyduk. Körfez coğrafyası özelinde ise firmadan firmaya değişmekle birlikte yüzde 10-20 civarında kayıplar bekliyoruz. Ne kadar etki edeceğini zaman gösterecek. Ama dövizle enflasyon arasındaki fark üreticinin belini büktü. İstihdamı korumak, işçi çıkarmamak için firmalar olarak tasarruf tedbirleri uyguluyoruz” dedi.