'Yabancılara çalışma izni' muafiyetine CHP'den dava

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırladığı ve ekim ayında yürürlüğe giren Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği'ndeki değişiklik yargıya taşındı.

Söz konusu değişiklik 'sosyokültürel ve teknolojik alanlar ile eğitim konularında Türkiye'ye önemli hizmet ve katkı sağlayabilecekleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca bildirilen yabancılar'ın çalışma izni muafiyetinin azami süresi 6 aydan 3 yıla çıkarıldı.

3 milyona yakın yasa dışı göçmen

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, bugün yönetmelikteki değişiklikle ilgili parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Bakan, resmi rakama göre Türkiye'ye 2016'dan beri yasa dışı olarak 2,8 göçmenin geldiğini, geçici koruma altındakilerin sayısının da 2 milyon 938 bin olarak açıklandığını ancak rakamların doğru olduğunu düşünmediklerini söyledi.

'Çalışma izni, vatandaşlığa giden yol'

Resmi Gazete'de 15 Ekim'de yayımlanan Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik'le tüm bu kişilere "yasa dışı" olarak Türkiye'de çalışma izni verildiğini savunan Bakan, çalışma izni verilmesinin vatandaşlığa giden yol olduğunu ifade etti.

"Türkiye'yi ciddi bir ulusal güvenlik problemiyle karşı karşıya bırakacak, 2 milyon 800 bin yasa dışı göçmenin dolaylı olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasının önünü açacak, İçişleri Bakanlığına sınırsız bir yetki veren, bu yönetmeliğin iptali ile ilgili bugün dava açtık." ifadelerini kullanan Bakan, parti avukatlarının dava dilekçesini bugün Danıştay'a verdiğini bildirdi.

Murat Bakan, iktidarın "Türkiye'yi göç kriziyle karşı karşıya bıraktığını ve bunu çözme yeterliliği bulunmadığını" öne sürerek "Kim olduğunu bilmediğimiz milyonlarca insanın, Türkiye'de önce ikamet izni, geçici koruma, uluslararası koruma ve sonrasında vatandaşlığa giden yolu İçişleri Bakanlığı üzerinden alabileceğini düşünüyoruz" dedi.