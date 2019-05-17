Yabancılara yapılan konut satışları arttı

17 Mayıs 2019

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), yılın ilk çeyreğinde yabancılara konut satışının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81,5 arttığını bildirdi.

GYODER, gayrimenkul sektörünün alt segmentlerini üçer aylık dönemler halinde irdelediği "GYODER Gösterge Türkiye Gayrimenkul Sektörü 2019 1. Çeyrek Raporu"nu yayımladı.

Rapora göre, 2019 yılı ilk çeyrek konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 15,6’lık bir düşüş göstererek 256 bin 433 adet seviyesinde gerçekleşti. Taleplerde yaşanan daralmanın temelinde ipotekli satışlar oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre ipotekli satışlarda adet bazında yaklaşık yüzde 57,3’lük bir düşüş gerçekleşti.

2019 yılı ilk çeyreğinde, önceki yılın aynı dönemine göre ilk el satışlarda yüzde 22,3, ikinci el satışlarda ise yüzde 10 gerileme yaşandı.

İpotekli satışlarda yüzde 57,3’lük azalma

Taleplerde yaşanan daralmanın temelinde ipotekli satışların olduğu görülürken, ipotekli konut satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yaklaşık yüzde 57,3’lük bir düşüş gerçekleşti. Ancak, mart ayında konut kredisi faiz oranlarındaki azalma, ipotekli satışlara olumlu yansıdı.

İpotekli satışların dışında diğer satışlarda ise ilk çeyrekte herhangi aşağı yönlü hareket izlenmedi. Taleplerde yaşanan daralmalar konut fiyatlarını etkilemeye devam etti.

Konut fiyat endeks artışında 2018 yılı ile birlikte fark edilir şekilde görülen ivme kaybı, 2019 yılı ilk çeyreğinde de yaşandı. Yıl sonu itibarıyla yüzde 4,48 olan Merkez Bankası konut fiyat endeksi yıllık artışı şubat ayında yüzde 3,81’e kadar geriledi.

Yabancılara yapılan konut satışlarında, 2018 yılı ikinci yarısındaki ivme yakalanamasa da geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 81,5’lik büyüme oldu.

Toplam satışlar içindeki pay ise ilk çeyrekte yüzde 3,8 seviyesinde gerçekleşti. İlk çeyrekte yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırada yüzde 44,9 pay ile İstanbul yer alırken, ikinci sırada yüzde 19,7 pay ile Antalya yer aldı.

Kaynak: AA