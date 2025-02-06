Yabancılardan 2 ayın en büyük tahvil satışı gerçekleşti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık menkul kıymet istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı. Verilere göre, 31 Ocak haftasında yabancı yatırımcılar 89,1 milyon dolarlık hisse senedi alımı gerçekleştirirken, tahvil tarafında ise 682,8 milyon dolarlık satış yaptı.

345,4 milyon dolarlık hisse alımı

Bu satış miktarı, 22 Kasım 2024'ten bu yana tahvil piyasasındaki en büyük çıkış olarak kayıtlara geçti. Bir önceki hafta ise yabancıların 345,4 milyon dolarlık hisse alımı yaparak 5 Nisan 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı bildirilmişti.

Yabancı yatırımcıların hisse senedi stokları 34,2 milyar dolardan 33,7 milyar dolara gerilerken, tahvil stokları da 20,6 milyar dolardan 20,1 milyar dolara düştü.