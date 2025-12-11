Yabancılardan borsaya güçlü dönüş! 5 haftanın en büyük hisse alımı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 5 Aralık haftasına ilişkin menkul kıymet istatistiklerini yayımladı.

Verilere göre yabancı yatırımcılar, söz konusu dönemde 154,3 milyon dolarlık hisse senedi alımı gerçekleştirirken, 23,7 milyon dolarlık tahvil satışı yaptı.

31 Ekim'den bu yana en güçlü hisse alımı

Bu gelişmeyle birlikte yabancı yatırımcılar, bir haftalık aranın ardından borsada yeniden net alım pozisyonuna geçti. Ayrıca 31 Ekim haftasından bu yana en güçlü hisse alımının kaydedildiği belirtildi.

Önceki hafta yabancılar 9,2 milyon dolarlık hisse satışı yapmış, buna karşılık ise 562 milyon dolarlık tahvil alımı gerçekleştirmişti.