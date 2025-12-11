Yabancılardan borsaya güçlü dönüş! 5 haftanın en büyük hisse alımı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 5 Aralık haftasına ilişkin menkul kıymet istatistiklerini yayımladı. Böylelikle yabancı yatırımcıların bir haftalık aranın ardından yeniden hisse alımına döndüğü belirtildi. Söz konusu dönemde yabancılar 154,3 milyon dolarlık hisse senedi alımı yaparken, 23,7 milyon dolarlık tahvil satışı gerçekleştirdi. Böylece 31 Ekim’den bu yana en güçlü hisse alımı kaydedilmiş oldu.
Önceki hafta yabancılar 9,2 milyon dolarlık hisse satışı yapmış, buna karşılık ise 562 milyon dolarlık tahvil alımı gerçekleştirmişti.