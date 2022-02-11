Yabancıya ev satışında yeni model

Leyla İLHAN

Gayrimenkul sektöründen yabancılara “vatandaşlık verilmesi” karşılığında yapılan konut satışlarına alternatif öneri geldi. Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, yabancıya, “vatandaşlık karşılığı”nın yanısıra, yeni bir uygulama olarak “uzun süreli oturma izni karşılığı” satış yapılması önerisini getirdi. Türkiye’nin yabancılar için gayrimenkul yatırımlarında cazip bir ülke olduğunu ve bu alanda 4. sıraya yükseldiğini kaydeden Akbal, 2021’de yabancıya 58,6 bin konut satıldığını, bunun 1,5 milyonluk toplam konut satışının yüzde 4’ünü oluşturduğunu belirtti.

GİGDER Başkanı Akbal, Türkiye’nin yabancıya konut satışı pazarını kaybetmeden yeni uygulamaları gündeme alması gerektiğini söyledi. Akbal, yabancıya satıştan yılda 3 milyar dolar gelir elde edilebileceğini öne sürdü. Yabancıya gayrimenkul satışında dünyada en fazla uygulanan modelin “ikamet hakkı verilmesi” olduğunu anlatan Akbal, “Bu model Türkiye’de uygulanmıyor. Bizde ancak herhangi bir değer konulmadan edinilen gayrimenkullere 1 yıllık bir oturum veriliyor. Bir yabancı Türkiye’de 100 bin dolarlık gayrimenkul aldığında 5 yıllık oturum hakkı verilsin” diye konuştu.

Mars Investment Genel Müdürü Hakan Bucak da, vatandaşlık karşılığı satışa kotalı sistem getirilmesini önerdi. Bucak, “Örneğin İstanbul’da 15 bin konut 250 bin dolar, ondan sonra kademeli olarak 350 bin ve 500 bin dolara çıkarılabilir” dedi. Vatandaşlık verilmesi konusunda 250 bin dolarlık bir alt limit olduğu gibi, oturum izni alınması konusunda da minimum bir yatırım tutarının belirlenmesi gerektiğini ifade eden Aremas Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Arslan ise, “Bugünkü koşullarda Türkiye’de herhangi bir fiyatla, herhangi bir gayrimenkul sahibi olan kişi, oturum izni alabiliyor. Buna bir alt limit getirilmeli. Asgari rakam 100 bin dolar olabilir” önerisini getirdi. Mars Investment Genel Müdürü Hakan Bucak, 1,5 milyon adetlik konut satışının 60 binin yabancıya satıldığını dolayısıyla bunun fiyatları artırdığı iddiasının gerçek dışı olduğunu kaydetti.

Yabancıların yarısı aldığı konutu kiraya veriyor

Türkiye’de herhangi bir gayrimenkulün el değiştirme fiyatının ortalama 500 bin lirayı geçmediğini belirten GİGDER Başkanı Ömer Faruk Akbal, “Yabancı yatırımcı Türkiye’ye geldiğinde % 90 oranında markalı konut satın alıyor ve bir konuta ortalama 2,5 milyon TL ödüyor. Arada 5 katlık bir fark var. Ayrıca yabancılar 100 gayrimenkulden 50’sini yeniden kira arzı olarak piyasaya sunuyor. Nitelikli yatırımcı ile sığınmacılar ise karıştırılıyor” dedi .