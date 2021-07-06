Yabancıya gayrimenkul satışında hedef 20 milyar dolar

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği'nin (GİGDER) 1. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirilirken, toplantı kapsamında "Gayrimenkul İhracatı 2025 Stratejik Eylem Planı"nın tanıtımı da yapıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Ahmet İhsan Erdem, son yıllarda Türkiye'nin gösterdiği büyüme performansında inşaat sektörünün önemli pay sahibi olduğunu kaydederek, "Özellikle her alanda hayata geçen kamu yatırımlarıyla inşaat sektörü bu konumunu muhafaza etmektedir. 2020'de inşaat sektörünün GSYH içindeki payı yüzde 5,4, gayrimenkul aktivitelerinin payı ise yüzde 6,2 olmuştur. Uluslararası doğrudan yatırımlara baktığımızda gayrimenkul sektörünün ülkemiz için ne denli önem arz ettiğini bir kez daha vurgulama imkanına sahibiz. Ülke olarak 2003'ten bu yana toplamda 225 milyar dolar düzeyinde uluslararası doğrudan yatırım çektik. Bunun 57 milyar dolarlık kısmı gayrimenkul yatırımlarından oluşmaktadır." ifadelerini kullandı.

Erdem, Mütekabiliyet Yasası, vatandaşlık hakkı gibi önemli gelişmelerle uluslararası yatırımcılara gayrimenkul satışında ciddi ivme yakalandığını anlattı.

"Yabancıya gayrimenkul satışı ihracat sayılsın"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise GİGDER'in 2025 için koyduğu 20 milyar dolarlık gayrimenkul yatırımı hedefinin mütevazi olduğunu belirterek, "Biz, 2025 için, İstanbul'da birim fiyatı 250 bin dolar olmak üzere, 40 bin konut satarak, 10 milyar dolarlık yabancı yatırım geliri hedefliyoruz." dedi.

Avdagiç, yabancıya gayrimenkul satışından sağlanan gelirin çok önemli olduğunu belirterek, "Bu faaliyetin ihracat olarak sayılması için çok özel desteklerinizi istirham ediyoruz. Bu çok önemli ve doğrudan bir gelir." diye konuştu.

Avdagiç, yabancıya gayrimenkul satışında yaşanan gecikmelere değinerek, bu konuda sürecin hızlandırılması çağrısında bulundu.

Yabancıya gayrimenkul satışında 2025 hedefi 20 milyar dolar

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, Gayrimenkul İhracatı 2025 Stratejik Eylem Planı'nın, 2020'de 6 milyar dolar olarak gerçekleşen yabancıya mülk satış gelirini yıllık 20 milyar dolara taşıyacağına inandıklarını söyledi.

Ocak-mayıs döneminde yıllık bazda yabancıya satışta yüzde 25'i aşan artış yaşandığını dile getiren Akbal, "Bu artış daha yüksek hedeflere ulaşma konusunda bizi cesaretlendirdi. Aşılanmayla toplumsal bağışıklığın kazanılması, uçuş trafiğinin ve turizmdeki performansın kademeli olarak yükselmesi ile uluslararası gayrimenkul satışlarında bu yıl 50 bin adedin üzerine çıkarak yeni bir rekoru görmemiz uzak gözükmüyor." diye konuştu.

Akbal, 2025'te uluslararası gayrimenkulde 20 milyar dolarlık satış hedefine ulaşmak için eylem planlarını 4 ana başlık altında kurguladıklarını ifade ederek, "Bunlar, 'gayrimenkul ihracatı ekosisteminin oluşturulması', 'etkili tanıtım', 'gayrimenkul alım süreçlerinin hızlandırılması' ve 'güven sağlayan hukuki hakların temini' başlıklarını taşıyor." ifadesini kullandı.

Ömer Faruk Akbal, "Türkiye'de gayrimenkul satın alanların memnuniyet oranı yüzde 83,2 gibi oldukça yüksek bir seviyede. Ülkelerin gayrimenkul satın alırken hangi özelliklerin belirleyici olduğu sorusuna verdiği çoklu yanıtlara göre, İngiltere yüzde 83,3, Ürdün yüzde 62,1 ile gayrimenkulün konumunu önemserken, Irak yüzde 75,7, Almanya yüzde 68, Cezayir yüzde 54,2, İran yüzde 61,5 ile fiyatı önemsiyor" dedi.

GİGDER Başkanı Akbal, ayrıca yabancıya gayrimenkul satışına aracılık eden kurumlara lisans şartı getirilmesi gerektiğini belirtti.

GİGDER'in yeni dönem hedefleri

Ömer Faruk Akbal, 2025 hedeflerine ilerlerken, İran ve Irak gibi güçlü oldukları pazarlarda etkinliklerini artıracaklarını, Hong Kong, Singapur ve Hindistan gibi Türkiye ile ilgili henüz farkındalığı olmayan önemli pazarlarda da yepyeni iletişim çalışmaları başlatacaklarını söyledi.

Bu kapsamda araştırma ve saha çalışmalarını referans alarak her ülkenin Türkiye ile ilgili beklentisi ne ise tanıtımda ona özel bir strateji geliştireceklerini dile getiren Akbal, yepyeni bir bakış açısıyla, sadece İstanbul ve Antalya'yı değil, Türkiye'nin çok farklı bölgelerini ön plana çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.

Türkiye Ticaret Merkezleri ile iş birliğine giderek, TİM'in Dubai, Londra ve Newyork'ta bulunan ticaret merkezlerinde tanıtım ofisi kiralanmasını amaçladıklarını dile getiren Akbal, "Bu ofislerde ilgili pazarlara hitap eden Türk firmalarımızın tanıtım ve sıcak satış yapabileceği, hukuk müşavirliği ve tapu hizmetleri ile desteklendiği bir sistem kurmayı hayal ediyoruz." diye konuştu.

Akbal, "2025'te yurt dışı gayrimenkul yatırımlarının yüzde 20'sinin Afrika'dan, yüzde 20-25'inin Uzak Doğu'dan, geri kalanının ise Orta Asya, Avrupa ve MENA bölgesinden geleceğini düşünüyoruz. Yani Orta Asya, Uzak Doğu ve Afrika satışlarını hatırı sayılır seviyede artırmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Yabancı yatırımcıların olası problemlerini daha henüz mahkeme sürecine taşımadan tespit edip gerekli aksiyonları hızla almak için Uyuşmazlık Çözüm Merkezi kurmayı istediklerini dile getiren Akbal, bu sayede sorunları yüzde 70 azaltmayı hedeflediklerini vurguladı. Akbal, salgınla birlikte dijitalleşmede yaşanan artışa değinerek, dijital tanıtım çalışmalarına ağırlık vereceklerini sözlerine ekledi.