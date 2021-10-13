Yabancıya konut satışında İranlılar zirvede

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde 2021 yılı Eylül ayında 147 bin 143 konut satıldı. Eylülde yabancılara yapılan konut satışı yıllık bazda yüzde 25,8 artışla 6 bin 630'a ulaştı. Bu veri serinin açılandığı 2013'ten bu yana en iyi aylık veri oldu.

Ocak-eylül döneminde ise yabancılara yapılan konut satışı yüzde 43,2 artışla 37 bin 479'a yükseldi. Burada da tüm zamanların rekoru kırılırken, geçen yılın aynı döneminde 26 bin 165 konut yabancılara satılmıştı.

Söz konusu dönemde her ay ortalama 4 bin 164 konut yabancılara satıldı. Yılın geri kalanında bu performansın devam ettirilmesi durumunda yıl sonunda 49 bin 971 konut yabancılara satılmış olacak. Sektör temsilcileri ise son çeyrekteki hareketlilikle birlikte yıl sonunda 50 bin hedefinin aşılması gerektiğini bildirdi.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 2020'de yabancılara 40 bin 812 konut satılmıştı. En fazla konutun yabancılara satıldığı yıl ise 2019 olmuştu. Söz konusu yılda 45 bin 483 konut yabancılara satılmıştı.

İstanbul ve Antalya ilk ikide

Yılın ilk 9 ayında en çok konut satışı 5 bin 923 adetle İranlılara yapılırken, İranlıları 5 bin 621 adetle Iraklılar, 3 bin 115 ile Ruslar, 2 bin 89 ile Afganistan vatandaşları takip etti. Almanya vatandaşlarına bin 484, Kazakistanlılara bin 339, Kuveytlilere bin 154, Azerbaycanlılara bin 20, ABD'lilere bin 14, Yemenlilere 949, Filistinlilere 871, Ürdünlülere 807, Ukraynalılara 790 adet konut satıldı.

Yabancılara konut satışı yapılan iller arasında ise başı 17 bin 783 adetle İstanbul çekiyor. Mega kentin toplam satıştan aldığı pay yüzde 47,4 olarak kayıtlara geçmiş durumda. İstanbul'u 7 bin 255 adetle Antalya, 2 bin 396 ile Ankara, bin 663 ile Mersin, bin 167 Yalova, bin 93 ile Bursa, 770 ile Sakarya, 737 ile İzmir, 671 ile Samsun, 635 ile Trabzon takip ediyor.