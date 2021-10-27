Yabancıya konut satışında ortalama değer 196 bin doları aştı

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER), AGS Global işbirliğiyle hazırladığı Yabancıya Konut Satış Endeksi’nin (GİGDEKS) sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. GİGDER üyelerinin satış fiyatından yöntemine ve güncel sektör beklentilerine kadar pek çok soruya verdikleri yanıtların düzenli olarak raporlanmasına ve gerçekçi bir eğilim ortaya koymasına dayanan çalışmanın, 3 ayda bir raporlanması amaçlanıyor.

GİGDEKS araştırmasının, 30 üye firmanın, geride kalan üçüncü çeyrekteki yabancıya gayrimenkul satışlarının adet, ciro ve ortalama satış fiyatı bazında nabzını tuttuğunu söyleyen GİGDER Başkanı Ömer Faruk Akbal, endeksin sektörün hedeflerine ulaşmasında bir denetleme görevi göreceğini aktardı. Akbal, "GİGDEKS, Türkiye'de yabancıya gayrimenkul satışının ortalama birim fiyatını ortaya çıkaran, fiyat beklentilerini ise gerçekçi biçimde ortaya koymayı mümkün kılacak, yabancıya satışın nabzını tutacak ve hedeflere ulaşıp ulaşmadığımızı test edebilmeye imkan verecek, eşsiz bir veri seti." ifadelerini kullandı.

Ocak ayında yabancıya ortalama konut satış fiyatını 161 bin 500 dolar olarak tespit ettiklerini kaydeden Akbal, "Bu fiyatı baz değer (100 puan) olarak kabul edersek, nisan-haziran döneminde 194 bin 602 dolarla 120,5 puana yükselen GİGDEKS, geride bıraktığımız çeyrekte yükselişini sürdürerek 196 bin 37 dolarla 121,4 baz puana ulaştı. Ortalama konut satış fiyatında yaşanan değer artışı eylülde yıl başına göre yüzde 21 oldu." diye konuştu.

Satış değerini 2025'te 225 bin dolara yükseltmeyi hedeflediklerini açıklayan Akbal, hayata geçirdikleri uygulamalarla sektörde ne kadar yol aldıklarını 3 ayda bir yayınlayacakları GİGDEKS veri setleriyle takip edeceklerini bildirdi.

Satışta banka kredisi kullandıranların oranı düşüşte

Üçüncü çeyrekte yabancıya konut satışlarında banka kredisi kullandırdığını belirtenlerin oranında anlamlı bir düşüş yaşandığını belirten Ömer Faruk Akbal, nisan-mayıs döneminde yüzde 30 olan oranın üçüncü çeyrekte yüzde 10 olarak gerçekleştiğini aktardı.

Satışlarında kredi kullandırmadığını belirtenlerin oranının yüzde 90 olduğunu kaydeden Akbal, İngiltere gibi pazarlarda bu oranın yarı yarıya olduğunu, kat edecekleri çok ciddi mesafe bulunduğunu anlattı.

Akbal, bir önceki çeyreğe göre gelecekte yabancıya konut satışında artış bekleyenlerin oranında gerileme yaşandığını kaydederek, "Bir önceki çeyrekteki olumlu sektör beklentileri, son çeyrekte gelen olumlu verilerle realize oldu. Ancak son dönemde uygulamaya geçen otomatik değerleme sisteminin yabancıya gayrimenkul satışlarına olan olumsuz etkileri, sektörde yılın son çeyreğiyle ilgili beklentilerde çekimserliğe neden oldu." değerlendirmesinde bulundu.

15 günde 478 milyon liralık kayıp

Otomatik değerleme firması atanmasıyla yaşanan zararın 15 günde 478 milyon lira olarak gerçekleştiğine dikkat çeken Akbal, şu bilgileri verdi: "Bugün Türkiye'de uluslararası yatırımcılara satılan her 100 gayrimenkulden yaklaşık 25'ini GİGDER'in gerçekleştirdiğini göz önüne aldığımızda, 478 milyon liralık bu kaybın tüm sektöre yansımasının tümevarımla 1,8 milyar lirayı rahatlıkla bulabileceği somut bir veri üzerinden görülüyor. Teminat amaçlı hazırlanan raporlardaki değerler ile gayrimenkulün piyasa fiyatı arasında yüzde 45'e kadar varabilen değer farklılıkları nedeniyle yabancı alıcıların güveninin kırılması, yaşanan maddi zararın boyutunu yükseltmekle kalmadı, aynı zamanda itibar kaybına da neden oldu. Çözüm noktasında acil bir hamle yapılmazsa, sektörün yaşadığı zarar katlanarak önümüzdeki 2-3 ay içinde satışlar hızla düşecektir. Bu durumda yıl sonunda 50 bin adetlik satış hedefimizin tutması çok zor görünmekle birlikte önümüzdeki yıl 30 bin adetleri dahi yakalamakta zorlanırız."