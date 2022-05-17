Yabancıya konut satışında Ruslar ilk kez zirvede

Türkiye'den konut alan yabancılar listesinde Ruslar bin 152 adet ile ilk kez zirveye çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, yabancıya konut satışları 2022 yılı Ocak-Nisan döneminde yüzde 48,9 artarak 20 bin 791 oldu. İlk 4 aylık satış adetleri tüm zamanların en yüksek ocak-nisan rakamları olarak kayıtlara geçti.

Ocak-nisan dönemi illere göre satışlara bakıldığında zirveyi 8 bin 538 adetle İstanbul aldı. İstanbul’u 5 bin 417 ile Antalya, 1.237 ile Ankara izledi. Mersin, Bursa, Yalova, İzmir, Samsun, Sakarya ve Trabzon ilk 10'da yer alan diğer iller oldu.

Ruslar zirvede

Türkiye'de yabancılara yönelik yapılan konut satışları geçen ay yüzde 58,1 artarak 6 bin 447'ye ulaşırken, tüm zamanların en yüksek nisan ayı rakamı görüldü.

Ukrayna-Rusya savaşı sonrası Türkiye'deki konut yatırımını artıran Ruslar, nisanda yabancıya satışta ilk kez zirvede yer aldı. Rusların nisanda Türkiye'den aldığı konut sayısı yüzde 186,6 artarak 1.152 adede ulaştı.

Rusları 905 adetle İranlılar, 714 ile Iraklılar, 311 ile Kazakistan vatandaşları izledi. Almanya, Afganistan, Ukrayna ve Yemen vatandaşları da en çok konut satın alanlar arasında yer aldı.

Nisanda Ukraynalılara yapılan konut satışı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 185,9 artarak 92'den 263 adede yükseldi. Her iki ülke vatandaşlarının yatırımlarındaki artışın genel ortalama olan yüzde 58,1'in çok üzerinde gerçekleşmesi dikkati çekti.

"Yabancı yatırımcının ilgi odağı olmaya devam ediyoruz"

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, Türkiye'nin dış ülke yatırımcılarının ilgi odağı olmaya devam ettiğini gösterdiğini söyledi.

Daha önce yabancıya satışın önündeki bazı zorlukları ortadan kaldıracak düzenlemelere ihtiyaç olduğunu dile getirdiklerini anımsatan Özyurt, bununla ilgili adımlar atıldığını, bu sayede rakamların daha da yukarıya çıkacağını söyledi.

Özyurt, açıklanan son destek paketlerinin beklemede olan vatandaşları harekete geçirebileceğini kaydederek, inşaat projeleri için verilen desteğin ise arzı artıracağını anlattı.

"Yabancıların ilgisini yurt dışı toplantılarda bizzat görüyoruz"

Bahaş Holding CEO’su Abdüssamet Bahadır da yabancı yatırımcının Türkiye'ye olan ilgisinin ve inancının artan bir ivmeyle devam ettiğini belirterek, "Bu da bize Türkiye gayrimenkul sektörünün yurt dışında yaşayan yabancılar için ne kadar cazip ve avantajlı görüldüğünü gösteriyor. Yaptığımız görüşmelerde yabancıların sektörümüzle çok yakından ilgilendiklerini bizzat görüyoruz." diye konuştu.

En az 500 bin dolar karşılığı döviz tutarında katkı payını BES'e yatıran yabancıların Türk vatandaşlığı için başvurabilme hakkına kavuşacağına dair değişikliğe değinen Bahadır, "Bu da önümüzdeki dönemlerde yabancı yatırımcının daha çok ilgisiyle karşılaşabileceğimiz anlamına geliyor. Hem yerli hem de yabancılarda artacak konut üretimine katkı sağlayacak, piyasa canlanacak." açıklamasında bulundu.

"Antalya yatırımcılarının gözdesi haline geldi"

Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün ise uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye yönelik ilgisinin artışından bahsederek, "Ülkemizin konutta yabancı yatırımcılardan aldığı talep Avrupa'daki rakiplerine göre daha yüksek artıyor. İlerleyen zamanlarda bu alanda önde gelen ülkelerden olacağız." ifadelerini kullandı.

Antalya'da hem yerliye hem de yabancıya yapılan konut satışında artışların yaşandığını aktaran Özgün, kentin uluslararası yatırımcıların gözdesi haline geldiğini söyledi.

Özgün, "Savaştan sonra sadece Rusların değil Ukraynalıların da ilgisi artış gösterdi. Antalya'da bu artışı net bir şekilde görebiliyoruz." diye konuştu.

"Ruslara göre en güvenli ülke Türkiye"

Akzirve Satış Müdürü Hakan Sabbağ da savaş sonrası Rusların Türkiye'de konut yatırımını artırdığını belirterek, şu bilgileri verdi: "Geçen ay Rusların Türkiye'den aldığı konut adedi yüzde 186,6 artarak 1.152'ye yükseldi. Şu an Ruslar için en güvenli ülke Türkiye. Bunu kendilerinden de duyuyoruz. Önceden Antalya özelinde alıyorlardı şimdi İstanbul ve diğer bazı kentlerimizde de yatırım yapmaya başladılar. Hatta Rusya'da hizmet veren bazı şirketlerin personeline İstanbul'dan çalışmalarını sürdürebileceğini söylediğine dair duyumlarımız var."

Hakan Sabbağ, Türkiye'ye yönelik uluslararası gayrimenkul yatırımının giderek arttığını kaydederek, Kazakistan, Güney Kore, Çin gibi ülke vatandaşlarının alımlarında artış yaşandığını söyledi.

Sabbağ, yabancıların konut yatırımının yaz aylarında artacağını belirterek, özellikle Suudi Arabistan ve bazı Körfez ülkelerinden gelen taleplerde net artış yaşanacağını aktardı.