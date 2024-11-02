Yağcı Şefik Bey Yalısı için e-ihale: 40 milyon dolarlık yalının 5’te 1 hissesine alıcı aranıyor

Hayati ARIGAN

Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın dayısı ve Süreyya Yalçın’ın babası Faruk Yalçın, 2008'de 84 yaşında hayatını kaybettiğinde arkasında bıraktığı ilk eşinden dört, ikinci eşinden de bir çocuğuna, servetinin eşit şekilde dağıtılmasını vasiyet etmişti. ,

Öyle ki Forbes dergisinin 2005 yılında yayınladığı 'En Zenginler' listesinde 4 milyar doları aşan servetiyle 21'inci sırada yer almıştı. Aynı zamanda dünyanın en zengin 721'inci kişisi olan Faruk Yalçın’ın ölümünün ardından en büyük oğlu Osman Yalçın’ın borçları nedeniyle Beykoz Kanlıca'daki Yağcı Şefik Bey Yalısı e-ihale yolu ile satışa çıkarıldı.

141 milyon TL’lik tek teklif geldi

Beykoz İcra Müdürlüğünce, yalının Osman Yalçın’a ait 5’te 1 hissesine 280 milyon TL değer biçildi. Yalı, 28 Ekim ve 4 Kasım tarihleri arasında açık arttırma ile satışa çıkarıldı. 140 milyon 30 bin TL ihale başlangıç bedeli konan yalıya, 141 milyonluk tek teklif geldi. Satış gerçekleşmediği ve yalı hissesinin değerini bulmaması durumunda, ikinci kez satışa çıkarılacak.

Kardeşler arasında beş eşit paya bölüştürülen ve üzerinde ‘aile konutu’ şerhi bulunan yalının satışını alacaklı özel bir banka (Denizbank) istedi. Dosyada borçlu listesinde ise Makyal Enerji Sistemleri AŞ, Makintaş Makina AŞ, Makyal Enerji AŞ Makyal İnşaat AŞ ile Osman Yalçın yer alıyor. Anılan şirketlerden Makyal İnşaat, NATO’nun bir dizi projesinde yer almıştı.

1989’da Faruk Yalçın Yalısı adını aldı

Yağcı Şefik Bey Paşa Yalısı olarak 1905 yılında inşa edilen yalı, 1989 yılında restore edilerek Faruk Yalçın Yalısı olarak bugünkü halini aldı. Kagir zemin kat üzerine iki katlı ahşap yapı tarzında inşa edildi. Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulu kararıyla onaylanan 1989 tarihli restorasyon projesine göre I. Grup eski eser nitelikli ana bina, zemin kat ve iki normal kattan oluşuyor. Yalının toplam rıhtım uzunluğu ise 58 metre.