"Yağışlar rekolte düşüklüğünü tolere edecek"

23 Mayıs 2019

Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Özkan Taşpınar, "Ülke genelinde buğday ekim alanları geçen yıl yüzde 3 daralmıştı ancak son 6 ayda gerçekleşen yağışlar ekim alanlarının daralmasından kaynaklanacak rekolte düşüklüğünü tolere edecek. Yani bu yıl da ekim alanları daralmamış gibi 20-21 milyon ton buğday rekoltesi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Taşpınar, konsey olarak hazırladıkları "2018-2019 Ülkesel Buğday Gelişimi ve Rekolte Tahmin Raporu"na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rapora göre, yağışların geçen yıla oranla arttığını belirten Taşpınar, çiftçinin verimli bir hasat sezonu beklediğini söyledi.

"Yağış ortalaması 535,3 milimetreye çıktı"

Taşpınar, raporda, bu yılki yağışların Marmara ve Karadeniz dışında, uzun dönemdeki ortalamaların üzerinde seyrettiği değerlendirmesine yer verildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Ülke genelinde buğday ekim alanları geçen yıl yüzde 3 daralmıştı ancak son 6 ayda gerçekleşen yağışlar ekim alanlarının daralmasından kaynaklanacak rekolte düşüklüğünü tolere edecek. Yani bu yıl da ekim alanları daralmamış gibi 20-21 milyon ton buğday rekoltesi bekliyoruz. Ülke genelinde uzun yıllar yağış ortalaması 439,5 milimetredir. Geçen yıl ise bu miktar 381,2 milimetre olmuştur ancak son 6 aylık hububat yılı yağış ortalamasına baktığımızda bu oranın 535,3 milimetreye çıktığını gördük. Bu da uzun yıllar yağış ortalamasının yüzde 22 arttığını göstermektedir. Geçen yılla kıyaslandığında bu artışın yüzde 40 olduğunu görmekteyiz."

Taşpınar, buğday ekim alanlarında geçen sezon yaşanan daralmanın daha çok buğday fiyatların düşük seyretmesi ve özellikle sulu tarım alanlarında pamuk, patates, mısır, ayçiçeği, kanola gibi alternatif ürünlerin getirisinin yüksek olmasından kaynaklandığını dile getirdi.

Çiftçinin son yıllarda buğday ekiminden alternatif ürünlere yöneldiğini anlatan Taşpınar, "Sadece sulak alanlarda değil kıraç alanlarda da buğday yerine nohut, mercimek ve kimyon gibi getirisi daha yüksek ürünlerin ekilmesi son 10 yılda 9 milyon hektar olan buğday ekim alanının 7,2 milyon hektara kadar düşmesine sebep olmuştur." dedi.

İç Anadolu 6 ayda yüzde 19,5 fazla yağış aldı

Ülke genelinde nisan ve mayıs ayında devam eden yağışlar sayesinde ekim alanlardaki daralmanın yüksek rekolteyle telafi edileceğini vurgulayan Taşpınar, şunları kaydetti:

"İç Anadolu Bölgesi son 6 ayda yüzde 19,5 oranında fazla yağış almıştır. Hububat tarımının yoğun yapıldığı Konya Ovası'nda geçen yıla benzer dengeli bir yağış rejimine girilmiş, çoğunlukla yağmur şeklinde düşen yağış, atılan tohumların tamamına yakınının çıkmasını sağlamıştır. Karadeniz dışında tüm bölgelerimiz 6 aylık süreçte uzun yıllar ortalamasının üzerinde yağış almıştır. Mersin, Adana, Karaman, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Şırnak son 38 yılın en yağışlı hububat sezonunu geçirmiştir. Geçen yıl Güneydoğu Anadolu'da bu dönemde belirgin bir kuraklık görülürken, bu tarım yılında geçen yıla göre yüzde 100'ün üzerinde artış olmuş. Marmara'da yağış miktarı geçen yıla göre yüzde 3,8'lik azalma göstermesine rağmen uzun yıllar yağış ortalaması seviyesinde gerçekleşmiştir."

Taşpınar, arpa ekim alanlarında yüzde 10 artış beklendiğini, rekoltenin de 8 milyon ton seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA