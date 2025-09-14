Yağmur suyuyla yetişiyor, yurt dışına ihracat ediliyor

Burdur'da son yıllarda susuz tarım ile yetişen bitkilere talep her geçen gün artıyor. Özellikle damlama ve sulama gerekmeden sadece yağmur suyuyla yetişen lavanta, çiftçilerin gözdesi haline geldi.

Burdur'da her yıl haziran ayında başlayan lavanta hasadı dönemi eylül ayına kadar devam ediliyor. Çoğunlukla kıraç tarlalarda üretimi yapılan lavanta, tarlardan özel makineler ile hasat ediliyor. Hasat edilen lavantalar traktörlerle tesislere getirilerek yağları çıkarılıyor. Önceki yıllarda yurt dışından ithal edilen bu yağlar şimdi yurt dışına ihraç ediliyor.

"Yurt dışında kolay alıcı buluyor"

Burdur'da 3 bin dekarlık alanda bitki ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapan Öztürk Sarıca, pazardaki son durumu şöyle anlattı:

Bu yıl 3 bin ton civarında lavanta intermedia yağı hasadı gerçekleştirdik. 500 kilo civarından tıbbi lavanta yağı üretimi gerçekleştirdik. Lavanta tarımına başladığımızda 10 tonun üzerinde bir yağ ülkemize ithal olarak geliyordu. Şu an ise Türkiye'de hem lavanta yağı ihtiyacını karşılıyor hem de bu yağları yurt dışına gönderiyoruz. Çok kolay alıcı bulabiliyor. Artık yurt dışıyla rekabet edebilecek güçteyiz. Yurt dışı pazarlarındaki lavanta yağı fiyatına biz yurt dışına lavanta yağı satabilir durumdayız. Önümüzdeki yıllarda çok daha karlı bir duruma geçebileceğimizi düşünüyorum."

"Lavanta susuz tarıma elverişli"

Lavanta tarımına başlamalarındaki en büyük sebeplerden birinin susuz tarımla ilgili yaptıkları çalışmalar olduğunu aktaran Sarıca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2008 yılında başladığımız susuz tarım çalışmaları çerçevesinde özellikle bölgede lavanta, kekik, adaçayı, melisa, karapelin başta olmak tıbbi aromatik bitkilerle ilgili çalışmalarda bulunduk. Özellikle insanların görmesi için de, görsele dayalı çalışmalar yaptık ve lavanta proje alanımızı geliştirdik. Sadece yağmur hasadı ile üretebiliyorsunuz. Damlama sulama sistemi ile üretilen diğer aromatik bitkilerin yanında lavanta susuz tarıma çok elverişli bir bitki. Lavanta tarımında sabırlı olmak gerekiyor. Uluslararası piyasayı takip etmek gerekiyor."