Yakıt fiyatları arttı, kola satışları geriledi: Alışveriş alışkanlıkları değişti

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Gıda ve içecek sektörünün önde gelen şirketlerinden PepsiCo, 2026'nın ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin nisan-haziran dönemindeki net geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 artarak 24,2 milyar dolara ulaştı. Böylece gelir, piyasa beklentilerinin üzerine çıktı.

Buna karşın şirket, özellikle Kuzey Amerika pazarında tüketicilerin harcamalarını kısmaya devam ettiğini ve ekonomik belirsizliğin talep üzerinde baskı oluşturduğunu bildirdi.

Akaryakıt fiyatları satışları etkiledi

PepsiCo'ya göre ikinci çeyrekte İran'daki gelişmelerin ardından yükselen akaryakıt fiyatları tüketici harcamalarını olumsuz etkiledi. Bu dönemde Kuzey Amerika'da atıştırmalık ürünlerin satış hacmi değişmezken, içecek satış hacmi yüzde 4 geriledi.

Şirket, benzin fiyatlarının bir süre gerilemesiyle tüketici güveninde sınırlı bir toparlanma yaşandığını ancak son günlerde artan jeopolitik gerilim nedeniyle akaryakıt fiyatlarının yeniden yükselişe geçtiğini belirtti.

Yurt dışı satışlar büyümeyi destekledi

Kuzey Amerika'daki zayıf seyre rağmen PepsiCo'nun uluslararası operasyonları güçlü performans sergiledi. Küresel ölçekte atıştırmalık satış hacmi yüzde 3, içecek satış hacmi ise yüzde 2 arttı.

Şirket, Dünya Kupası temalı ürünler ile sınırlı sayıda satışa sunulan özel Lay's çeşitlerinin uluslararası pazarlarda satışları desteklediğini ifade etti.

Daha uygun fiyat ve sağlıklı ürün stratejisi

PepsiCo, tüketicilerin alım gücündeki baskıyı dikkate alarak ürünlerini daha erişilebilir fiyatlarla sunmaya devam edeceğini açıkladı. Şirket ayrıca sağlıklı ürün portföyünü genişletme stratejisi kapsamında mart ayında yapay aroma ve renklendirici içermeyen düşük şekerli Gatorade ürününü piyasaya sürdü.

Finansal sonuçlara göre şirketin ikinci çeyrek net kârı 2,98 milyar dolara yükselirken, düzeltilmiş hisse başına kâr 2,18 dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam piyasa beklentisinin sınırlı da olsa altında kaldı. Açıklamanın ardından PepsiCo hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 1'den az değer kaybetti.