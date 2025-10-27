Yaklaşık 500 milyon TL'lik vergi kaybı tespit edildi! GİB harekete geçti

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kar payı kaynaklı menkul sermaye iradı gelirine ilişkin beyanname vermeyen 2 bin 335 mükellef hakkında cezalı işlem yapılması için vergi dairelerini bilgilendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, GİB bu yıl kira, ücret, menkul sermaye iradı ve değer artışı kazancı elde ettiği halde beyanname vermeyen mükellefleri tespit etmeye yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

248 bin mükelleften rekor sayıda beyanname

Beyan dönemi öncesinde bilgilendirme kampanyaları yürüten kurum, 1 Mart - 7 Nisan döneminde 2 milyon 248 bin mükelleften rekor sayıda beyanname aldı. Bu dönemde 857,6 milyar TL matrah ve 267,3 milyar TL vergi beyan edilirken, 473 bin kişi ilk kez beyanda bulundu.

Dönem sonunda ise pişmanlıkla beyanname verme imkânı tanındı. Hatırlatmaların ardından 136 bin mükellef daha beyanname vererek 49,6 milyar TL matrah ve 2,8 milyar TL vergi bildirdi.

Ancak tüm uyarılara rağmen beyan yükümlülüğünü yerine getirmeyen mükellefler için işlem başlatıldı. İlk aşamada, yaklaşık 500 milyon TL'lik vergi kaybına neden olduğu tespit edilen 2 bin 335 kişi vergi dairelerine bildirildi.

Şimşek: Çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede teknolojinin etkin kullanıldığını vurgulayarak, "Teknolojinin sağladığı tüm imkanlardan faydalanarak kayıt dışı kalan gelirlerin tespit edilmesi ve gönüllü uyum seviyesinin artırılmasına yönelik çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Gelirlerini zamanında beyan etmeyen mükelleflerimizin de vergi dairelerimiz harekete geçmeden pişmanlıkla beyanname verebileceğini hatırlatmak istiyorum" dedi.