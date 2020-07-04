Yalçındağ: TAİK meşru işler yapıyor

04 Temmuz 2020

David Ignatius’un Washington Post gazetesinde yayımladığı makaleye cevap veren Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ'dan cevap geldi. Ignatus'un iddialarına cevap veren Yalçındağ'ın açıklamaları da Washington Post'ta yayımlandı.

Yalçındağ'ın Washington Post'ta bugün yayımlanan makalesi şöyle;

“Türkiye-Abd İş Konseyi’nin ya da benim ABD Başkanı Donald Trump’tan özel muamele gördüğümü ya da üzerinde bir etki yaratıldığı iddiası temelsizdir. Trump ile 2008 yılında tanıştıktan sonra bir kere ortak bir iş yaptık ve dost kaldık ve bunun sonucu olarak özel bir muamele görmedim. ABD hükümeti ile benim ya da TAİK arasındaki iletişim uygun kanallar üzerinden gerçekleştiriliyor ve tüm faaliyetlerimiz kamuya açık.

“TAİK’in görevi iki ülke arasınadaki ekonomik işbirliğini geliştirerek ticareti geliştirmektir. Ignatius’un iddia ettiği gibi devlet tarafından fonlanmıyoruz, TAİK üyeleri tarafından fonlanıyor. Üyelerimiz arasında Mücrosoft, Apple ve Ford var, hatta Godiva’nın da sahibi bir TAİK üyesi. 1985 yılından bu yana varlığımızı sürdürüyoruz.

“Gölgelerin arasından değil doğrudan olarak ihracat sanayilerimizin tanıtımını yaparak ABD’nin Türkiye’nin ihracat ürünlerine yönelmesini ve yatırımlarını artırmasını sağlamak için çalışıyoruz. İnanıyoruz ki iki ülke arasındaki ticaret potansiyeli çok büyük ve iki tarafın ekonomileri için de, özellikle ABD ve Çin arasındaki anlaşmazlıklar etkisiyle, faydalı olacak. Bizim görevimiz istikrarlı bir dünya için Türkiye ve ABD arasındaki ilişkileri güçlendirmek.”