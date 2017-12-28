Yalova 2018’de 47.5 milyon TL’lik yatırım yapacak

28 Aralık 2017

BARIŞ SEDEF

YALOVA - Yalova belediyesi tarafından düzenlenen 2017 değerlendirme toplantısında konuşan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman , 2017 yılında yaklaşık 40 milyon liralık yatırım yapıldığını belirterek, “2018 için toplamda 190 milyonluk bütçe ayırdık. Biz belediye Yalova'nın cazibe merkezi olması için mevcut bütçenin yüzde 25’lik kısmını yatırıma ayırarak toplamda 47.5 milyon liralık yatırımı planlıyoruz” diye konuştu. Mevcut yatırımlarla ilgili çalışmaların sürdüğüne dikkat çeken Salman, 2018’in geçen yıla göre daha olumlu geçeceğini bildirdi. Kendi dönemlerinde borç tahsilat oranlarında kademeli bir yükseliş gerçekleştirdiklerini anlatan Salman, “Bizden önceki yönetimin alacağı 15-16 milyon dolar civarında iken bizim dönemimizde bu oran 13 milyon dolar” şeklinde konuştu. Öte yandan geçen seneye nazaran tahsilat oranlarında ciddi düşüşler yaşandığını ifade eden Salman, “Tahsilat oranında geçen yıla göre 10 milyon lira geriden geliyoruz” dedi.

3.5 yılda 161 proje üretildi

Kentin her geçen gün büyüdüğünü anlatan Salman, “Yaptığımız projeleri eşit oranda birçok mahalleye dağıtık. 3.5 yılda gerçekleştirdiğimiz projelerin bazıları önemli Avrupa ülkeleri tarafından örnek proje olarak gösterildi” dedi. Trafik ışıklarına yönelik gerçekleştirdikleri bir projenin Fransa’da uygulamaya geçtiğini belirten Salman, ürettikleri projelerin yurt içinde değil yurt dışında da uygulama alanı bulduğunu bildirdi. Görev süresi boyunca çeşitli kuruluşlar tarafından 15 kez ödül aldığını ifade eden Salman, “3.5 yıllık süreçte rutin belediyeciliği yan sıra çeşitli alanlarda 161 projeyi faaliyete aldık” şeklinde konuştu. Belediyenin borçluluk oranının devir aldıkları zamana göre daha az olduğunu anlatan Salman şöyle devam etti, “Biz belediyeyi devir aldığımız zamanda Yalova Atıksu ve Kanalizasyon Alt Yapı Tesislerini İşletme Birliği.(YASKİ), Yeşil Körfez Su Birliği gibi kurumların borçlarını belediyeler kendi bünyelerinde göstermek zorunda değildi. Yapılan değişikliklerle bu kurumların borçları belediye bilançolarının içerisine girdi. Bu kurumların borçları çıkarıldığı zaman geçen döneme göre belediyenin borçluluk durumu daha az.”

Alt yapı hedefinin tamamlanmasına 15 bin metrekare kaldı

Öte yandan göreve geldikleri günden itibaren ve bölgeye yapılan yatırımlara bağlı olarak nüfusta kademeli bir şeklide artış gerçekleştirdiklerini anlatan Salman, “Göreve geldiğimiz günden itibaren 2016 yılında Yalova’nın merkez nüfusu 137 bin dolayındaydı. Bu sayının 2017 yılı için 5 bin civarında artacağını düşünüyoruz. 3.5 yıllık görev süresinde toplam nüfusta 18 bin kişilik artış gerçekleşti” diye konuştu. 5 yıllık görev süresi içerisinde toplamda 125 bin metrekarelik alt yapı yapma hedefi koyduklarını anlatan Salman, “Hedefe yaklaşık 15 bin metrekare kaldı. Hedefimiz 2018’in ilk çeyreğinde mevcut çalışmalarımızı sonlandırmak” şeklinde konuştu. Ayırca altyapı çalışmalarında kayıp kaçak oranını minimum düzeye indirdiklerini ifade eden Salman, “Bu alanda tasarruf sağlayan üçüncü il konumundayız” dedi. Salman yeniden seçilmesi halinde altyapıda 450 kilometrelik alanı yeniden yapacağını sözlerine ekledi.

Yürüyen Köşk’e yönelik çalışmalar katma değeri artıracak

Beş yıl önce ihaleye çıkan Yalova arboretum ile ilgili iki parselin Arap menşeli bir firmaya verildiğini anlatan Salman, firmanın bölgeye turistik bir tesis yapacağını söyledi. Salman, plan kapsamında termal bölgesinden sıcak su getirilebileceğini ve ancak sözleşmede yer alan maddenin bağlayıcı bir hükmü olmadığını bildirdi. Öte yandan yürüyen Köşke yönelik faaliyete aldıkları projeye ilişkin Anıtlar Kurulundan onay aldıklarını anımsatan Salman, “Yapılan çevre düzenlemesi, bisiklet yolu, aydınlatma, baskılı asfalt gibi çalışmalar son arasında bölge bambaşka bir görünüme kavuştu. Yapılan düzenleme kente her anlamda olumlu etki yaratacak” şeklinde konuştu. 1 yılda 80 bin metrekare parke yol yaptıklarını anlatan Salman, bu rakamın 10 kilometreye tekabül ettiğini bildirdi. Salman, aynı süre içerisinde 27 kilometre stabilize yol yaptıklarını anlatarak, 4 kilometrelik asfalt yol yaptıklarını dile getirdi.

Park sayısı 2 kat arttı

Yalova’nın yeşil bir kent olarak kalmasını istediklerini ifade eden Salman, 3.5 yıllık görev sürelerinde park sayısını 2 kat artırdıklarını söyledi. 54 yeni parkı hizmete aldıklarını anlatan Salman, “100 bin metrekare yeşil alan üretirken kent genelinde ağırlığı çınar olmak üzere 6 bin adet fidan diktik” dedi.

