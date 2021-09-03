Yalova, İstanbul’un 3. yakası oldu milyar dolarlık yatırıma hazırlanıyor

DÜNYA, TOBB öncülüğünde, 81 ildeki oda ve borsa başkanlarıyla ekonominin nabzını tutuyor. “Başkanlar Konuşuyor” adlı dizinin 9’uncu adresi Yalova oldu. Yalova TSO Başkanı Tahsin Becan, DÜNYA’nın sorularını yanıtlayarak, “Dünyada 8 noktada üretilen karbon elyafın yüzde 17’si kentimizden. Gemi inşa, sağlık turizmi, kesme çiçek ve kivi üretimi öne çıkan işlerimiz” dedi.

İstanbul, Kocaeli ve Bursa'yı birbirine bağlıyoruz

Tahsin BECAN / Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

Yalova 1995 yılında İstanbul’dan ayrılmış küçük bir il, fakat butik şirin bir ildir. 3 büyük metropol; İstanbul- Bursa-Kocaeli kentleri arasındayız. Pandemi tüm dünyayı olduğu gibi Yalova’yı da etkiledi. Hizmet sektörümüz zor günler geçirdi. Fakat bunun yanında “sanayi sektörümüz çok etkilendi mi” derseniz, Yalova adına “hayır” derim. Yalova tam bir sanayi şehri değil. Çünkü Yalova'nın yüzde 70’i tarım-orman arazisi. Kalan yüzde 30 hem sanayi hem konut. İmar bu aralıkta kitleniyor. Onun için kentimize yüksek teknolojili, katma değeri yüksek ürünlerin üretimini kabul edebiliriz. Burada biliyorsunuz karbon elyaf üretimi var. Tüm dünyadaki 8 tesisten biri. Rüzgar güllerinin kanatlarından, bisikletlerin gövdelerine kadar pek çok alanda kullanılabilen bir ürün. İhracatımıza çok büyük katkısı var. Ayrıca Yalova’da biliyorsunuz yıllar önce tersanelerimiz kuruldu. 70’i aşkın tersaneden neredeyse 40’ı faal. Bu nedenle ufacık bir kentiz ama ihracatta iddialıyız.

TÜRKİYE’NİN OSB’Sİ OLMAYAN 2 İLİNDEN BİRİ..

Şu anda Türkiye’de organize sanayi bölgesi (OSB) olmayan iki şehirden biri Yalova. Biliyorsunuz OSB arazileri ya hazine arazilerinden sağlanıyor ya da kamulaştırmayla. Hazine arazisi yoktu. Kişilerin sahibi olduğu araziler üzerine OSB’leri kurduk. Bir OSB’nin arazilerinin bin tane sahibi var tek tek anlaşarak, tek tek tapu alarak ilerledik. Bir de İstanbul'u İzmir'e bağlayan otoyolun üzerinde Osmangazi Köprüsü yapıldı. Yalova için bu önemli bir yatırım. Birçok artısı da var eksisi de. Sabiha Gökçen Havalimanı’na 25 dakikalık yakınlıktayız. Bursa, Kocaeli, İstanbul’la iç içeyiz. Türkiye ekonomisinin yüzde 70’i bu bölgede. TOGG’un, Türkiye’nin Otomobili Fabrikası’na 10 dakika mesafedeyiz. Ancak şöyle bir dezavantajı oldu bize. Köprü ile bağlanınca İstanbul’un üçüncü yakası olduk. Bu seferde arsa fiyatları yükseldi, toprak sahipleri de haklı olarak o fiyata OSB’ye arazisini devretmek istemedi. O yüzden işlemler uzun sürdü. 3 OSB’miz hayata geçmek üzere, temel atma töreni yapacağız. Temelde yapacağımız 7 OSB’mizin 7’si de ihtisas OSB. Yüksek teknolojili, katma değerli ve çevreyle dost. Yeşil OSB olacaklar. Ayrıca LCW bir giyim OSB kuruyor. Şu anda küçücük bir kent olarak ihracatta iyi bir sıradayız. OSB’lerimiz de hayata geçince 5 gömlek ileri gideceğiz. Milyar dolarlık yatırım çekeceğiz. Teknokent’imizi de yapıyoruz. Bir de ulaşım avantajımız var. Elbette arazi fiyatlarımız biraz yüksek, ama tüm bu avantajlarla Yalova bu rakamları hak ediyor. Zaten OSB tüzüğünde de var, arsa maliyetinin yüzde 25 üzerinden daha fazlasına satılamaz. Kanun böyle…

HER AY BİR GEMİYİ DENİZE İNDİRİYORUZ

En büyük sorunumuz ara eleman. Yalova'daki tersanelere her gün binlerce kişi gemiyle İstanbul Tuzla’dan taşınıyor. Geçen aylarda bunun için üniversitemiz ve tersanelerle özel bir protokol yaptık. İş garantili eğitim verilecek. Tersanelerimizi kent bağrına bastı. Bir sorunumuz yok. Dünyada üretilmeyen çok özellikli tekneler, gemiler burada üretiliyor. Her ay birini suya indiriyoruz. Norveç gibi bu işin anavatanı olan bir ülke, Yalova’dan alım yapıyor. Bu çok büyük bir gurur kaynağı. Ben arkadaşları tebrik ediyorum.

ROTAMIZ; SAĞLIK TURİZMİ

Turizmde Yalova kendi rotasını çizdi. Deniz sezonumuz çok uzun değil. Ama metropollere yakınız. Mavi Bayraklı sularımız da var. Ama bizim için öncelik sağlık turizmi. Sadece termal de değil. Ortalama bir turistin 10 katı kadar harcama yapan ve hastanelere çeşitli estetik işler için gelen turistler var. Hatta diş alanında da avantajlı bir ülkeyiz. Çok yakın bir zamana kadar 5 yıldızlı otelimiz yoktu. Şimdi 3 tane var.

Çiçek şehri Yalova, festivale hazır kivide de üretimin %70’ini karşılıyor

Yalova’mız neyiyle meşhur dedikleri zaman; biz çiçekçilikten bekliyoruz. Zaten 7 ihtisas OSB’mizin biri de çiçekçilik OSB. 14 yıl önce kurma kararı alınmıştı. Ama arazi konusu yüzünden hala uğraşıyoruz. Bir de 6-7 yıl önce her biri birbirinin rakibi olan 50 arkadaşımızı bir araya getirip birlikte iş kurmak zor. Ama zoru başardık. Tümleşme modeliyle onlar birleşip Yalova Garden AŞ’yi kurmuş oldular. TİGEM arazimizde kiralama ile üretim yaptık. Bu bizim için önemli. İhracat rakamlarımız üzerinde önemli bir etkisi var. Yalova'da eskiden çiçek fuarı yapılıyordu. Talepler azalınca kaldırıldı. Tüm bu havayı yeniden şehrimize kazandıracağız. Önümüzdeki günlerde Yalova'da bir çiçek festivali yapmak istiyoruz. Nasıl Antalya belli bir tarihte Altın Portakal Festivalini yapıyorsa biz de mayıs ayında çiçek festivali yapacağız. Böylece hem fuar hem festival organize etmiş olacağız. Çiçekte Antalya ve İzmir’le yarışıyoruz. 162 milyon adetin üzerinde üretimimiz var. Ayrıca Türkiye genelinde süs bitkisi üretimi toplam alanı yaklaşık 49 bin dekar. Biz 3 bin dekarda inanılmaz verimli bir üretim yapıyoruz. Şehrimizin önemli ürünlerinden biri de kivi oldu. Hatta inanılmaz bir başarı yakaladık. Altınova bölgemiz bu konuda çok iddialı. Türkiye’nin kivi üretiminin yüzde 70’ini kent olarak biz karşılıyoruz.

Arap dünyasının ilgisi 20 yıl önce de vardı

Arap dünyasından Yalova’ya inanılmaz bir talep var. Ama termal nedeniyle bu durum 20 yıl önce de böyleydi. Sadece şöyle bir önerimizi olabilirdi, vatandaşlık 250 bin doların üzerinde bir rakama verilebilirdi. Ya da yatırım yapana, istihdam yaratana vatandaşlık verilebilirdi. Ancak Yalovalı olarak bu duruma alışmalıyız. Nasıl ki Alanya’da Almanlar, İngilizler yoğunlukta biz de Arap dünyası ile buradayız. Hatta şunu söylemekte yarar var. Hizmet sektörümüz zorlu günlerinde bu kesimle ayakta durdu. Belirli kurallar içinde beraber yaşamayı becermek lazım.

10.615 yatak kapasitesi

Mustafa Kemal Atatürk’ün ağaç dallarını kesmeye kıyamadığı için yerinden hareket ettirdiği ‘Yürüyen Köşk’ ile ülkenin termal zenginliğinin önemli kentlerinden olan Yalova’da Turizm İşletme Belgeli 13 tesis bulunuyor. Yalova Termal Kaplıca İşletme İdaresi'ne bağlı iki otel ve bir de 6 odalı apart daire ile birlikte, kaplıcalar bölgesinde 10 otel, 2 motel ve 7 pansiyon bulunuyor.