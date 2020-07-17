Yalova, OSB ve tersanelerin desteğiyle istihdam dostu kent olacak

17 Temmuz 2020

BARIŞ SEDEF

Bursa ve Kocaeli üçgeninde yer alan Yalova, hem Osmangazi Köprüsü’ne yakınlığı hem de hedef pazarlara açılma konusunda stratejik olarak önemli bir yere sahip. Kentin bu avantajı beraberinde yeni yatırımları da getirirken, diğer yandan da faaliyete geçen ve geçmesi planlanan OSB’lerde talep toplama süreçlerine de olumlu yönde yansıdı. Öte yandan tarım alanında da topraklarının büyük bir kısmı verimli olan kentte, Türkiye'deki kivi üretiminin yaklaşık yüzde 60’lık kısmı gerçekleştiriliyor. Depolama avantajını da elinde bulunduran Yalova, bu alanda başta İstanbul ve Kocaeli olmak üzere birçok kentin kivi ihtiyacını karşılıyor.

En yüksek ihracat rakamı mayısta geldi

Diğer taraftan kentte ilk beş aylık dönemde 186 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Gerçekleştirilen ihracatta aslan payını tersaneler alırken, sırasıyla kimya, elektrik-elektronik ve süs bitkileri ihracata katkı sağlayan sektörler arasında yer buldu. İlk beş aylık dönemde ise en fazla ihracatın yapıldığı ay mayıs olarak öne çıkarken, yeni yatırımlarla birlikte bölgede ihracatın artacağı ifade ediliyor. Özellikle faaliyete geçmesi planlanan yeni tersanelerle kentte ihracatın istikrarlı bir ivme ile devam etmesi bekleniyor. Yalova’nın turizm alanında ise hedef kitlenin belirlenmesi için çalışma yapılması gerektiği belirtilirken, kongre turizmi alanında da yatırımların yapılması gerektiğine dikkat çekiliyor. Öte yandan bölgedeki OSB’lerin son durumu ise şu şekilde:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca tescil ve ilan edilen Yalova İMES Makine İhtisas OSB, kuruluş işlemlerini resmi olarak tamamladı. OSB için kamu yararı kararı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 6 Kasım 2017 tarihinde çıkarıldı. OSB’nin Yalova’daki işsizliği sorununu büyük ölçüde gidereceği belirtiliyor. 4,70 milyon metrekarelik alanda 300 fabrika ile yaklaşık 20 bin kişiye istihdam olanağı yaratması planlanan Yalova İMES Makine OSB’de katma değeri yüksek ürünlerin imalatı yapılacak. OSB ile ilgili kamulaştırma çalışmalarının yaklaşık yüzde 70’i tamamladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tescil ve ilan edilen Yalova Avrasya Giyim İhtisas OSB kuruluş işlemlerini resmi olarak tamamladı. OSB'nin kamu ve özel sektör işbirliğiyle Çiftlikköy’de 2,3 milyon metrekarelik alanda, yaklaşık 2,5 milyar lira yatırım ile 8 bin 500 kişiye istihdam sağlayacağı öngörülüyor. Altyapı çalışmalarına başlanmış olan OSB, liman, Ro-Ro ve gümrük gibi lojistik imkânlara yakınlığı ile dikkat çekiyor. Bölgenin imar ve parselasyon planları ise onaylandı.

Tahmini yatırım maliyeti 245,2 milyon lira olan Yalova Gemi Yan Sanayi İhtisas OSB’nin altyapı çalışmalarına başlandı. Projenin tamamlanmasıyla bölgede gemi yan sanayi alanındaki ihracatın 200 milyon dolar artacağı ve 10 bin kişinin istihdam edileceği öngörülüyor. OSB'nin proje çalışmaları 1,42 milyon metrekarelik alanda yürütülüyor. 81 adet sanayi parseli bulunan OSB’nin 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar ve parselasyon planları da ilgili bakanlıkça onaylanırken bölgede tapu tescil işlemleri devam ediyor.

Yalova Kompozit ve Kimya İhtisas OSB (YALKİM) Islah OSB şartlarını tamamlayarak İhtisas OSB adı altında tüzel kişilik kazandı. Tahmini yatırım maliyeti 223,7 milyon lira olan OSB’de ihracatın yıllık 200 milyon dolar artacağı ve 5 bin yeni istihdam yaratacağı tahmin ediliyor. OSB'deki proje çalışmaları 1,13 milyon metrekarelik alanda yürütülüyor.

Yalova Kalıp İmalâtı İhtisas OSB’nin kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. OSB’nin tahmini yatırım maliyeti 12,2 milyon lira ve 5 bin kişiye istihdam sağlanacağı öngörülüyor. OSB'nin proje çalışmaları 340 bin metrekarelik alanda devam ediyor.

Taşıt Araçları Yan Sanayi İhtisas OSB’nin tahmini yatırım maliyeti 300 milyon dolar. OSB ile ihracatın yıllık 300 milyon dolar artacağı ve 7 bin kişiye yeni istihdam sağlanacağı öngörülüyor. Bölge'de proje çalışmaları 1,55 milyon metrekarelik alanda sürüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kamu yararı kararı alınmasıyla bölgedeki çalışmalar sürüyor.

Yalova Çiçekçilik Tarıma Dayalı İhtisas OTB ise 1,05 milyon metrekarelik alanda faaliyet gösteriyor. OTB ile kentin süs bitkisi üretim kapasitesinin önemli ölçüde artması planlanırken, 2 bin yeni istihdam öngörülüyor.