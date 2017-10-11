Yalova Ro-Ro Terminali'nden İtalya seferleri başladı

11 Ekim 2017

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca geçici işletme izninin verilmesinin ardından Yalova Ro-Ro Terminali ile İtalya'nın Trieste Limanı arasında karşılıklı Ro-Ro seferlerinin başladığı bildirildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Yalova Gümrük Müdürü Murat Aydeniz, terminalin yapımına 2016 yılının ilk çeyreğinde başlandığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığının 9 Haziran 2017 tarihli olurlarıyla geçici deniz hudut kapısı haline getirilen Çiftlikköy ilçesindeki Yalova Ro-Ro Terminali'ne Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca geçici işletme izni verilmesinin ardından 4 Ekim 2017 itibarıyla İtalya'nın Trieste Limanı ile karşılıklı Ro-Ro seferleri başladı. İşleticiliğini Yalova Ro-Ro Terminali AŞ firmasının yaptığı limana yanaşan ilk gemi olan Türk bayraklı Qezban isimli Ro-Ro gemisiyle ihracat eşyası olan toplam 161 konteyner ve taşıtın gümrük işlemleri tamamlanarak Yalova ilinden İtalya'nın Trieste Limanı'na sevki gerçekleştirildi ve ardından yine gece saatlerinde İtalya'dan gelen QUBRA isimli gemiden de ithalat/transit eşyası taşıyan toplam 158 konteyner/taşıt tahliye edilirken söz konusu gemiye ihracat eşyası taşıyan 159 konteyner/taşıtın yüklemesi de gerçekleştirildi."

Yalova'dan salı, çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar günleri olmak üzere haftanın 5 günü sefer gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA