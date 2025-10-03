Yalova ve Orhangazi TSO’dan Kuzey Makedonya ile yatırım köprüsü

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) ile Orhangazi TSO’nun iş birliğinde düzenlenen “Kuzey Makedonya Yatırım Fırsatları” toplantısı, YTSO Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Programa, Kuzey Makedonya Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski, Bursa Fahri Konsolosu Halil Bedzeti, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Yalova Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, RUMELİSİAD Başkanı Murat Evke ile çok sayıda iş insanı katıldı.

Toplantı, Yalova’yı tanıtan bir film gösterimi ile başladı. Açılış konuşmalarında YTSO Başkan Yardımcısı Galip Atik ve Orhangazi TSO Başkanı Erol Hatırlı, Kuzey Makedonya’nın Türk yatırımcılar için cazip bir pazar olduğunu vurguladı.

Büyükelçiden güven mesajı

Büyükelçi Manasijevski, Türkiye’nin Makedonya’nın yedinci büyük ticaret ortağı olduğunu belirterek, iki ülkenin 1 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaştığını söyledi. Jeostratejik konum, AB adaylığı, elverişli vergi ortamı ve devlet destekleri sayesinde Kuzey Makedonya’nın yatırım için güçlü bir ülke olduğunu ifade etti.

Manasijevski, “Kayıtlı 2 binden fazla Türk şirketi faaliyet göstermektedir. Türk turistler de ülkemizi en çok ziyaret eden yabancılar arasında ilk sıradadır” dedi.

“Mükemmel bir yatırım ülkesi”

Kuzey Makedonya’nın NATO üyesi olduğunu, AB’ye entegrasyon sürecinde bulunduğunu hatırlatan Manasijevski, küçük iç pazara rağmen Avrupa’nın tamamına serbest ticaret erişimi sunduğunu kaydetti. Ayrıca sürdürülebilir makroekonomik politikalar ve yatırım teşvikleriyle iş dünyasına güven verdiklerini vurguladı.

Toplantıda, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin daha da güçlendirilmesi gerektiği mesajı öne çıktı.