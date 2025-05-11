Yalova’da ihracat yükselişte: İlk 4 ayda 190 milyon dolar

Yalova’da 2025 yılının ilk dört ayında gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 artarak 190 milyon 347 bin dolara ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde 178 milyon dolar olan ihracat rakamları, bu yılın ocak-nisan döneminde yükselişini sürdürdü.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Yalova’dan ocak ayında 49 milyon 71 bin dolar, şubatta 71 milyon 997 bin dolar, martta 18 milyon 597 bin dolar ve nisanda 50 milyon 694 bin dolarlık ihracat yapıldı. 2024 yılının tamamında kentten gerçekleştirilen ihracat ise 578 milyon 296 bin dolar olarak kaydedilmişti.

Gemi ve yat ihracatı zirvede

Yalova’nın ihracatındaki aslan payı yine gemi, yat ve hizmetleri sektöründe oldu. Tersanelerden yapılan ihracat, ilk dört ayda 163 milyon 529 bin dolara ulaştı. Bu sektörü 7 milyon 750 bin dolarlık ihracatla kimyevi maddeler ve mamulleri izledi.

Madencilik ürünleri 4 milyon 504 bin dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer alırken, mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektöründe ise 2 milyon 926 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Süs bitkisi ihracatı arttı

Yalova’nın önemli üretim alanlarından biri olan süs bitkileri sektörü, geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 19,7 artırarak 2 milyon 853 bin dolara yükseltti.

1 milyon doların üzerinde ihracat yapan diğer sektörler ise şöyle sıralandı:

• Makine ve aksamları: 1 milyon 926 bin dolar

• Demir ve demir dışı metaller: 1 milyon 575 bin dolar

• Elektrik ve elektronik: 1 milyon 76 bin dolar

• İklimlendirme: 1 milyon dolar