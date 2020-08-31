Yalova’nın Avrasya OSB’si yüzde 45 doluluğa ulaştı

31 Ağustos 2020

BARIŞ SEDEF/İSTANBUL

Hazır giyim, tekstil ve lojistik sektörünün öncü isimlerinin bir araya gelerek 2,5 milyar liralık yatırımla hayata geçirdiği Avrasya Organize Sanayi Bölgesi (OSB); parsel bazında yüzde 42; alan olarak da yüzde 45 doluluğa ulaştı. Mülkiyet sorunu olmayan Avrasya OSB’de, ikinci derece teşvik avantajlarına ek olarak, OSB olması nedeniyle üçüncü bölge teşvik avantajlarından da faydalanılabiliyor. Nivak Grup CEO’su ve Avrasya OSB Müteşebbis Heyet Üyesi Aykut Küçük, Avrasya OSB’de parselasyon işlemlerinin tamamlandığına işaret ederek, “Toplam 193 parsele sahip olduğumuz bölgede metrekare bazında yüzde 45 doluluk oranına ulaştık. OSB’de kısmen de olsa firmalar faaliyetlerine başladı. Şu anda bölgede bin kişiye istihdam sağlanırken OSB’deki diğer firmaların tamamen faaliyete geçmesiyle birlikte bu rakamın 20 binleri bulmasını bekliyoruz” dedi.

Bölgede, 42 parselde yatırım sürecinin devam ettiğini söyleyen Küçük, kalan parsellerde ise firmaların en kısa sürede yatırıma başlayacaklarını ifade etti. Aykut Küçük, parsel alanlarının 3 bin 500 ila 250 bin metrekare arasında değiştiğini belirterek, “LC Waikiki’nin Türkiye’deki en büyük operasyon merkezi Yalova’da olacak. Bölgedeki faaliyetlerimizi şimdilik kısmen sürdürüyoruz fakat bir ay içerisinde tamamen faaliyete geçeceğiz. OSB’mizde resmi süreçlerini tamamlayan ve inşaata başlayan firmalarımız bulunuyor. Yatırım yapıp faaliyete geçmek isteyen firmalarımız için Avrasya OSB olarak önemli avantajlar sunuyoruz” diye konuştu.

Yatırım konusunda Yalova’yı seçmelerinin, arsa maliyeti ve lokasyon avantajları başta olmak üzere birçok alanda kendilerine önemli fırsatlar sağladığını kaydeden Aykut Küçük, “Bölgeyi seçmemizin en büyük nedeni buranın hem İstanbul hem Bursa hem de Kocaeli gibi büyük kentlere yakın olması. Ayrıca deniz, hava ve karayollarının birleşme noktasında yer alması da bu lokasyonu yatırım açısından cazip kılıyor” dedi. Yalova’nın Osmangazi Köprüsü’nün geçiş güzergahında yer almasının birçok kente erişimde kolaylık sağladığını söyleyen Küçük, “Büyükşehirlerde arsa maliyetleri yatırım yapmayı zorlaştırırken, Avrasya OSB içerisindeki arsa fiyatları çevre kentlere nazaran çok cazip. Bu açıdan da yatırım yapmak isteyenlerin değerlendirmesini öneririm” şeklinde konuştu.

Avrasya OSB olarak bölgeye 2,5 milyar lira tutarında yatırım yaptıklarını belirten Küçük, “Yalova’ya ilk geldiğimizde işgücü piyasası konusunda çekincelerimiz oldu. Ancak bölgenin lojistik imkânlarını ele aldığımızda bu alanda çevre illerden personel temin edilebileceğini gördük” dedi. Çevre illerden kente getirilecek nitelikli işgücünün lojistik maliyetinin ulusal ölçekteki birçok firma için büyük bir maliyet oluşturmayacağının altını çizen Küçük, yakın lokasyondaki illerden gelecek personellerin yarım saatte Yalova’ya ulaşabileceklerini belirtti. Yılsonuna kadar altyapı çalışmalarını tamamlamayı planladıklarını dile getiren Aykut Küçük, Yalova ve çevre illerden parsel tahsisleri konusunda ciddi talepler aldıklarını da sözlerine ekledi.