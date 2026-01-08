Yandex Türkiye'de alışveriş aramaları 2025'in son çeyreğinde yüzde 46 arttı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2025'in ekim-aralık dönemini kapsayan veriler, Yandex Arama üzerinden ürün ve hizmet satın alımına yönelik aramaların geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 46 arttığını gösterdi.

Ticari kategoriler içerisinde satın alma odaklı toplam arama sayısının en fazla olduğu sektör e-ticaret olurken, bu sektörü hizmetler ve finans takip etti. Arama hacmine göre ilk beş kategori içerisinde sağlık ve turizm de yer aldı.

Genel aramalardaki en hızlı büyüme, yıllık bazda yüzde 77 artışla gayrimenkul kategorisinde kaydedildi. Otomotiv kategorisi yüzde 63'lük artışla ikinci sırada yer alırken, hizmetler kategorisi yüzde 50 artışla üçüncü oldu. E-ticaret ve turizm sektörlerine yönelik arama ilgisi ise yüzde 48 artış gösterdi. Tıp, finans ve hukuk hizmetleri de hızla büyüyen diğer kategoriler arasında sıralandı.

"Kullanıcıları müşteriye dönüştürmeye olanak tanıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yandex Ads Türkiye ​​Bölge Direktörü Edita Yıldız, Yandex Arama'nın, satın alma niyeti net bir kitleye ulaşarak işletmelerin bu kullanıcıları etkili bir şekilde müşteriye dönüştürmesine olanak tanıdığını belirtti.

Kullanıcıların bilgi aradığı ve seçenekleri karşılaştırdığı noktada görünür olmanın, şirketlerin karar verme aşamasında daha güçlü bir etkileşim elde etmesini sağladığını aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Yandex Direct'in nöro teknolojileri, satın alma olasılığı en yüksek kullanıcılara doğru zamanda ve doğru yerde tekliflerin sunulmasına yardımcı oluyor. Eylül 2025 itibarıyla, Yandex Direct'te reklamverenlerin bütçelerinin yüzde 82'si bu nöro teknolojilerden yararlandı. Bu da söz konusu teknolojilerin kampanya performansını optimize etme konusunda artan rolünü ortaya koyuyor."