Yangın tüpüne talep patladı, vurguncular fırsatı kaçırmadı

Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangını sonrası yangın söndürme teçhizatlarına vatandaşın ilgisi arttı. Böylesi hayati ürünlere talep artınca da fiyatlar bir anda fırladı.

Tıpkı deprem sonrası cenaze nakli için 100 bin lira isteyen fırsatçılar gibi devreye giren bazı satıcılar yangın tüpü, yangın battaniyesi ve duman dedektörü gibi ürünlerin fiyatlarını artırdı.

Yangın öncesi 19 Ocak 2025’te 414 liradan satılan mini yangın tüpünün fiyatı 21 Ocak 2025’te 735 liraya çıkarıldı.

Benzer oranda zamlar yangın söndürme aparatları, yangın battaniyeleri ve duman dedektörlerinde de görüldü.

Türkiye gazetesine konuşan bir işletme sahibi “Yangın öncesi 300 lira olan bir ürün yangından sonra 900 liralara çıkmış durumda” dedi

Yangın tüpleri ne kadar?

Gaziantep’te 30 yıldır yangın tüpü satışı yapan Vahit Erkan, “Şu anda gün içerisinde yüzlerce görüşme yapıyoruz. Talep inanılmaz derecede arttı. İnsanlar “Evimize tüp alalım, arabamıza tüp taktıralım, iş yerimize yangın önlemi alalım” diye bizi arıyorlar” demişti.

İHA’ya konuşan Erkan yangın tüpü fiyatlarına ilişkin de bilgi vermişti. Erkan, bir araç tüpünün 350 liraya, 2 kilogram yangın tüpünün 500 liraya satıldığını ifade etti. İş yerleri için 6 kilogramlık tüplerin fiyatları ise KDV dahil 1000 lira.