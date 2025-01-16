Yangın zararı 250 milyar doları aşacak! Los Angeles Ticaret Odası'ndan fon açıklaması geldi

Los Angeles Ticaret Odası, bölgedeki yıkıcı yangından etkilenen işletmelere kritik kaynaklar sağlamak üzere yeni bir fon kurulduğu belirtildi. Konuya ilişkin açıklamada, fon aracılığıyla yangından etkilenen küçük işletmeleri doğrudan desteklemek için 5 bin ila 10 bin dolar arasında değişen hibenin yanı sıra danışmanlık gibi desteklerin sağlanacağı belirtildi.

Fonun ilk bağışlarını 500 bin dolarla Bank of America , 250'şer bin dolarla Amazon şirketi Ring ile enerji şirketi Chevron yaptı. Oda Başkanı Maria Salinas, Bank of America, Ring ve Chevron'a desteği için gteşekkür etti ve "Birlikte, küçük işletmelerin yeniden inşa edilmesi, toparlanması ve gelişmesine yardımcı olmak için acilen ihtiyaç duyulan kaynakları ve desteği sağlayabiliriz." ifadesini kullandı.

Los Angeles'ta 7 Ocak'ta sabah saatlerinde Pacific Palisades bölgesinde başlayan ve Eaton, Hurst, Sunset, Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla çevreye yayılan orman yangınlarının neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.