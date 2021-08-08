Yanmaktan kurtulan Yatağan Termik’e 761 milyon liralık teşvik

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2021 yılı Haziran ayına ilişkin Yatırım Teşvik Belgesi istatistiklerini açıkladı.

Haziran’da 1.036 proje için 16 milyar 899 milyon 999 bin liralık yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Bu yatırımlar için 899 milyon 64 bin dolarlık ithal makine kullanılacak ve yatırımlar kapsamında 22 bin 195 kişilik istihdam oluşturulacak.

Dunyacom’un yatırım teşvik belgelerinde yaptığı araştırmada, kısa süre önce yanmaktan son anda kurtulan, fakat yangın riskinin halen devam ettiği Yatağan Termik Santralinin modernizasyon yatırımı için aldığı teşvik belgesi dikkat çekti.

Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş’ye, Muğla Yatağan’da elektrik enerjisi üretimi, iletimi ve dağıtımı başlıklı yatırımı kapsamında, 761 milyon 920 bin liralık teşvik belgesi düzenlendi.

Bölgesel-öncelikli yatırım kapsamında olan bu proje için; yüzde 80 vergi indirimi desteği sağlanacak. Bu yatırım için Yatırım Karşılama Oranı yüzde 40 olarak belirlenirken, ayrıca yatırım kapsamında yapılacak ithalatta gümrük vergisi muafiyeti sağlanacak Yatırım kapsamında, faiz desteği ve KDV istisnası da sağlanacak.