“Yapacağımız her işte, insan ve çevre önceliğimiz olacak”

25 Şubat 2020

Halim ASLAN

Tarımda, turizmde ve hayvancılıkta marka şehirlerden biri olan Balıkesir, son yıllarda aldığı sanayi yatırımlarıyla da adından söz ettiriyor. Yakın zamanda hayata geçen ulaşım projeleriyle İstanbul, Bursa ve İzmir gibi metropol şehirlerle olan mesafeyi daha da kısaltan Balıkesir, 2014 yılında büyükşehir oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediyesi’nin kurucu belediye başkanı olarak 2014 ile 2019 yılları arasında 5 yıl süreyle görev yaptı. Mart 2019 yerel seçimlerinde, yine Ak Parti’den, bu kez Balıkesir Büyük Şehir Belediye Başkanı seçilen Yılmaz, belediyecilikteki deneyimlerini bütün Balıkesir’e aktararak, kenti her yönüyle, 10 yıldızlı bir şehir haline getirmeyi hedefliyor. İnsanların, hayatını kolaylaştıran, yaşam standartlarını yükselten çalışmaların yanı sıra refahı artıracak projelerinin de olduğunu söyleyen Yılmaz, DÜNYA Gazetesi Balıkesir Temsilcisi Halim Aslan’ın sorularını yanıtladı.

● Bu yıl ve yeni seçim dönemine kadar yapacağınız projelerinizden bahseder misiniz?

Balıkesir, potansiyeli güçlü, her ilçesinin kendine has değerlerinin olduğu bir şehir. Biz şehrin; tarım, hayvancılık, turizm, termal, lojistik, sanayi, tarihi ve kültürel potansiyellerini ortaya çıkaracak projelerle tanıtımını yaparak çalışmalarımıza başladık. 5 yıl boyunca yapmayı planladığımız proje ve yatırımları hızlıca hayata geçirmek için 20 ilçemizle birlikte tüm planlamalarımızı yaptık, tüm şehrin katılımı ve mutabakatıyla stratejik planımızı hazırladık, bu plan doğrultusunda da yatırımları hayata geçirmeye başladık. Türkiye’nin ikinci jeoparkını Balıkesir’e kazandıracağız, kurulacak tesis ile artık çöpten enerji üreteceğiz. Öte yandan özellikle kadınlarımızın çalışacağı, meyve ve sebze kurutma tesisini şehrimize kazandırmanın yanı sıra; Türkiye’nin rüzgâr enerjisinin yüzde 25’ini üreten kentimiz için çok sayıda çevreci yatırımlarımız da mevcut. Kısacası yeraltı zenginliklerinden sahil şeridine, verimli topraklarından liman ve sanayi potansiyeline kadar ülkemizin lokomotiflerinden birisi olmaya aday Balıkesir’de herkes için proje var.

● Kente yapacağınız yatırımları, hangi kriterlere göre belirliyorsunuz?

Önceliğimiz insan ve çevre, yapacağımız her işte bu iki kriteri göz önüne alıyoruz. En temel hedefimiz çevreci yatırımlarla insanımızın hayatını kolaylaştırmak. Akıllı şehir uygulamaları ve teknoloji yatırımlarıyla Balıkesir’in kalkınmasını sağlarken, vatandaşlarımıza sunulan hizmetin kalitesini de artırıyoruz. Balıkesir’in dünya kentleriyle rekabet edebilmesi için akıllı şehir yatırımlarının öneminin farkındayız. Ulaşım, altyapı, enerji, çevre gibi pek çok konuda teknolojinin nimetlerinden faydalanıyoruz. Örneğin şehirdeki suyun kalitesini online olarak takip edebildiğimiz, su abonelerinin sayaçlarını dronelerle okuduğumuz akıllı sistemler kurduk. Hava kalitesini, gürültü yoğunluğunu ve trafiği yaptığımız teknolojik yatırımlarla insan gücü olmadan takip edebiliyor, veri üretebiliyoruz. Çağdaş iletişim sistemlerini şehir yaşamı ve kent yönetimine entegre ederek her alanda verimliliği artırmak istiyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerin yanı sıra, dijital turizm atlası ile de Balıkesir’i turizm hamlesine hazırlayacağız.

● Akıllı şehir ve dijitalleşme alanında yaptığınız projelerden de bahseder misiniz?

Bizim için akıllı şehir, vatandaşlarına kolaylık sağlayan şehirdir. Biz, bu amaçla Veriye Dayalı Kent Yönetimi, Akıllı Sayaç Okuma Sistemi ve Akıllı Trafik Yönetim Sistemi olmak üzere 3 projeyi hayata geçiriyoruz. Veriye Dayalı Kent Yönetimi projesi ile araçlara takacağımız sensörlerle insan müdahalesi olmaksızın; bozuk yolların, su birikintilerinin, hava kalitesinin ve gürültü yoğunluğu olan bölgelerin tespitini yapabileceğiz. Bu projemiz, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen “Akıllı Şehirler” Proje Yarışması’nda ödül almaya hak kazandı. Bir diğer projemiz ise; Akıllı Trafik Yönetim Sistemi. Yerli ve milli imkânlarla, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen bu sistem ile kent içi ulaşım ağının; daha verimli, etkin, planlı, genişleyebilir ve sürdürülebilir olarak yönetilebilmesini sağlıyoruz. Ayrıca yeni nesil teknoloji ürünü olan Akıllı Sayaç Okuma Sistemi'ni de hayata geçirdik. Şu anda pilot mahallelerde uygulanan proje ile 160 bin su abonesinin okuma sürelerini en aza indirerek zamandan tasarruf ediyor ve işgücü verimliliğini artırıyoruz. Tüm bunların yanı sıra; şehre ve belediyemize dair kamusal erişime açılacak verilerle Balıkesirlilerin birçok bilgiye kolaylıkla ulaşabilecekleri Açık Veri Platformu’nu oluşturmak için de çalışmalara başladık. Böylelikle hesap verilebilirlik ve şeffaflık noktasında çok önemli bir adım atmış olacağız.

● Balıkesir’de kaç adet OSB bulunuyor? Yatırım planında yeni OSB’ler var mı?

Kentimizde 2’si merkezde, diğerleri Bandırma, Gönen, Dursunbey ve Burhaniye’de olmak üzere 6 adet organize sanayi bölgesi bulunuyor. Şu anda mevcut bazı organize sanayi bölgelerinde genişleme çalışmaları devam ederken, yeni organize sanayi bölgeleri kurma noktasında da planlamalarımız ve görüşmelerimiz var.

● Kırsal kalkınma projelerinizden bahseder misiniz? Özellikle, tarım ve hayvancılık alanlarında neler yapıyorsunuz?

Tarım ve hayvancılık konusu bizim için oldukça önemli. Çünkü Balıkesir, Türkiye’yi doyuruyor. Hazırlık aşamasında olan Turizm ve Hayvancılık Master Planı ile bitkisel üretimde lider, hayvancılık yatırımlarında öncü olan Balıkesirimizin coğrafyasına ait ürünleri birer markaya dönüştürerek katma değeri yüksek hale getirmek için çalışıyoruz. Örneğin peynirde Balıkesir, artık Türkiye’nin mandırası haline geldi. Peynirimizin tanıtımını yapmak için hazırladığımız “50 Peynirli Şehir Balıkesir” kitabımız dünyanın en iyisi unvanını aldı. Bu sayede Balıkesir’in iki peyniri de dünya kültür mirası listesinde kayıt altına alındı. Şehrimizi tarım kenti yapma konusunda tarımsal üretimi destekliyor, çeşitliliği artırıyoruz. Alternatif ve alım garantili ürünleri teşvik ederek, çiftçilerimize bu konuda ücretsiz destekler sağlıyoruz. Ayrıca, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık bölgelerinin kurulması için hazırlıklara başladık. Yine, termalde dünya markası olabilecek potansiyele sahip olan Balıkesir’de jeotermal seracılığın üzerinde önemle duruyoruz. Çağdaş iletişim sistemlerini tarım ve hayvancılık uygulamalarına da entegre ederek verimliliği artırmak istiyoruz. Bunun için oluşturacağımız bitki hastalıkları erken uyarı sistemiyle çiftçilerimizin emeğini korurken, e-marketlerle de ürünlerini Türkiye’ye pazarlayacağız.

Kenti Marmara’nın merkezi yapacağız



Balıkesir, İstanbul, Yalova, Bursa, Çanakkale ve Tekirdağ’ı kapsayan, ulaşım altyapısıyla birbirine entegre olmuş Altın Çember’in kalbinde yer alan konumu itibarıyla oldukça değerli olan bir şehir. Bizler bu şehri, 25 milyon nüfusun yaşadığı ve Türkiye üretiminin yaklaşık yüzde 80’inin yapıldığı Marmara Bölgesi’nin merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla sadece sanayi değil ticaret, ekonomi, turizm, tarım ve hayvancılık noktasında da topyekûn bir kalkınma hamlesi başlattık.

Balıkesir’in deprem master planını hazırlıyoruz



Balıkesir’i güvensiz, afet riski taşıyan yapılardan kurtarmak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak en önemli hedeflerimizden biri. Bu noktada ilk olarak, Balıkesir’in deprem master planını hazırlamak için süreç başlattık. Bu kapsamda Balıkesir’in yapı stokunu inceliyor, hangi noktaların kentsel dönüşüme ya da sağlıklılaştırma çalışmalarına ihtiyacı olduğunu tespit ediyoruz. Şehrimizin olası bir depremden en az hasarla çıkması için tüm kurum ve kuruluşlarla ve kent sakinleriyle birlikte çalışıyor, çözüm üretiyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak olası bir afet durumunda ne yapmamız gerektiğini biliyoruz.

Öğrenciler şehrin ekonomisine katkı sunuyor



Elbette üniversiteliler şehrin sosyo-ekonomik kalkınmasında önemli bir rol oynuyor. Özellikle şehir esnafının arz ettiği mal ve hizmetleri satın alan öğrenciler şehrin ekonomik yapısına katkı veren önemli bileşenlerden biri. Ancak ben olaya sadece bu açıdan bakılmaması gerektiği kanaatindeyim. Şehrimize okumak için gelen, şehir ve şehirlilerle sıkı bir etkileşim içinde olan öğrencilerin, Balıkesir’i nasıl algıladıkları bizim için oldukça önemli. Yine belediyemize ait sosyal destek merkezi ve yaşlı bakım evinde yardıma ihtiyaç duyan yaşlılarımızın bakımlarını yapıyor, “her şeyin temeli aile” diyerek aile destek merkezimiz aracılığıyla ailelere psikolojik ve sosyal destekler sağlıyoruz.



Genç nüfusun en düşük olduğu 3'üncü il



Balıkesir, yaşlı nüfusun yoğunlukta olduğu bir şehir. 2018 yılında 1 milyon 228 bin 593 olan şehir nüfusu 2 bin 45 kişi artarak 2019’da 1 milyon 230 bin 639 oldu. Balıkesir, Türkiye’de genç nüfus oranı en düşük üçüncü il konumunda. Bunu değiştirmek için Büyükşehir olarak “nitelikli göç” konusunu gündemimize aldık, istiyoruz ki Balıkesir beyaz yakalı göç alsın. Ayrıca belirtmeliyim ki şehrimizin nüfusunun yüzde 4’ünü üniversite öğrencileri oluşturuyor. Kentimizde, Balıkesir Üniversitesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi olmak üzere 2 adet üniversitemizde 49 bin 61 öğrencimiz var. Balıkesir’i öğrenciler adına daha yaşanabilir bir kent yapmak için çabalıyor, eğitim yaşamlarını kolaylaştıracak ve kişisel gelişimlerini destekleyecek çalışmalar yapıyoruz.