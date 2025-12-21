Yapay zeka 55 bin kişiyi işinden etti

Yapay zeka işgücü piyasasını yeniden şekillendirirken, şirketlerin peş peşe açıkladıkları rekor işten çıkarmalar bu yıla damga vurdu.

Challenger’ın raporuna göre, 2025 yılına kadar ABD’de toplam 1,17 milyon kişi işten çıkarıldı. Bu rakam, Covid-19 pandemisinin yaşandığı 2020 yılında yaşanan 2,2 milyon işten çıkarmadan bu yana görülen en yüksek seviye oldu.

55 binden fazla çalışan işini yapay zekaya kaptırdı

ABD’li işverenler ekimde 153 bin, kasımda ise 71 binden fazla kişiyi işten çıkarırken, işten çıkarmaların 6 binden fazlasında gerekçe yapay zeka olarak gösterildi. Amazon ve Salesforce gibi dev teknoloji şirketleri de binlerce çalışanı işten çıkarırken yine yapay zekayı hedef gösterdi. Rapora göre, sadece bu yıl yapay zeka nedeniyle işini kaybedenlerin sayısı 55 bin oldu. Enflasyonun yükseldiği, vergi maliyetlerinin artırdığı ve şirketlerin tasarruf baskısı altında olduğu bu dönemde, yapay zeka firmalar için hızlı ve kısa vadeli maliyet düşürme yöntemi olarak öne çıkıyor.

AI, mevcut işlerin yüzde 11,7'sini yapabiliyor

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nün yayınladığı bir çalışma da yapay zekanın halihazırda ABD işgücü piyasasının yüzde 11,7'sinin işini yapabileceğini ve finans, sağlık ve diğer profesyonel hizmetler genelinde 1,2 trilyon dolara kadar ücret tasarrufu sağlayabileceğini gösterdi.

İşte 2025 yılında işten çıkarma ve yeniden yapılanma stratejilerinin bir parçası olarak yapay zekayı gösteren en büyük ABD'li firmalar.

Amazon

Şirket, yapay zeka da dahil olmak üzere "en büyük yatırımlarına" yönelmek amacıyla tarihindeki en büyük işten çıkarma dalgasını duyurarak 14 bin kurumsal pozisyonu azalttı.

Microsoft

Şirket, 2025 yılına kadar toplamda yaklaşık 15 bin işten çıkarma gerçekleştirdi ve temmuz ayındaki son duyurusunda 9 bin pozisyonun daha kaldırılacağını bildirdi.

Salesforce

Şirket, yapay zeka desteği sonrası 4 bin destek personelini işten çıkardı.

IBM

Şirket kasım ayında, yaklaşık 3 bin çalışanı etkileyebilecek küresel yüzde 1'lik bir işten çıkarma duyurdu.

CrowdStrike

Siber güvenlik yazılımı üreticisi CrowdStrike, mayıs ayında iş gücünün yüzde 5'ini veya 500 çalışanını yapay zeka kaynaklı işten çıkaracağını açıklamıştı.

Workday

İnsan kaynakları platformu Workday, yapay zekaya daha fazla yatırım yapmak amacıyla iş gücünün yüzde 8,5'ine denk gelen yaklaşık 1.750 kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı.