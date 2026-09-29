Yapay zeka çalışanları 4’e böldü: Siz hangi gruptasınız?

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PwC'nin "2026 Küresel İşgücü Umutları ve Korkuları Anketi", yapay zeka kullanımının son bir yılda belirgin biçimde arttığını ortaya koydu.

Araştırmaya katılan çalışanların yüzde 64'ü son 12 ay içinde iş yerinde yapay zeka kullandığını söyledi. Bu oran bir yılda 10 puan yükseldi. Üretken yapay zekayı her gün kullananların oranı da yüzde 14'ten yüzde 22'ye çıktı. Ancak araştırmanın dikkat çeken sonucu kullanım oranından çok, çalışanlar arasında oluşan fark oldu.

Yapay zekanın "öncüleri"

PwC, çalışanların yüzde 14'ünü "öncüler" olarak tanımladı. Bu gruptakiler, iş dünyasında talep gören becerilere sahip ve yapay zekadan önemli ölçüde fayda sağladıklarını belirtiyor. Yarısından fazlası üretken yapay zekayı her gün kullanırken, yaklaşık yüzde 80'i eğitim ve gelişim kaynaklarına erişebiliyor.

Çalışanların yüzde 56'sı "makine dairesinde"

En büyük grubu ise PwC'nin "makine dairesi" olarak adlandırdığı çalışanlar oluşturuyor. Toplam iş gücünün yüzde 56'sına karşılık gelen bu grup, şirketlerin günlük faaliyetlerinin temelini oluşturuyor.

Ancak yapay zekadan yararlanma konusunda geride kalıyorlar. Günlük üretken yapay zeka kullanımı düşük seviyede kalırken, yüzde 40'tan azı öğrenme ve gelişim imkanlarına erişebildiğini söylüyor. PwC Küresel İş Gücü Lideri Peter Brown, bu çalışanların yapay zekayı anlamlı biçimde kullanma ve yenilik yapma fırsatlarının daha sınırlı olduğuna dikkat çekiyor.

"Yapay zeka isyancıları" ve "vazgeçilmezler"

Üçüncü grupta çalışanların yaklaşık beşte birini oluşturan "yapay zeka isyancıları" bulunuyor. Bu çalışanların becerileri öncüler kadar yüksek talep görmese de yapay zekayı kullanma konusunda kendilerine güvenleri yüksek.

Son grubu ise işverenlerin büyük değer verdiği, nadir becerilere sahip "vazgeçilmezler" oluşturuyor.

İş dünyasında "iki hız" riski

Araştırmaya göre gruplar arasındaki fark sadece yapay zeka kullanımından ibaret değil. İş güvenliği hissi, terfi isteme konusunda özgüven, yöneticilere duyulan güven ve yeni beceriler kazanma imkanları da "makine dairesi" çalışanlarında daha düşük.

Brown, ortaya çıkan tabloyu "iki hızda çalışan bir iş gücü" olarak tanımlıyor.

Araştırma aynı zamanda şirketlerin karşı karşıya olduğu temel soruna da işaret ediyor. Yapay zeka araçlarını satın almak, çalışanların bu teknolojileri etkili biçimde kullanmasını tek başına sağlamıyor. Brown'a göre şirketlerin yapay zekaya erişim ve eğitimde oluşan farkı kapatamaması, iş gücünün büyük bir bölümünün giderek önemsizleşmesi riskini beraberinde getiriyor. PwC'ye göre asıl fırsat ise yapay zekayı küçük bir çalışan grubunun avantajı olmaktan çıkarıp iş gücünün daha geniş kesimine yayabilmekte yatıyor.